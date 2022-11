Wie is Alexia Bertrand, nieuwe staatssecretaris van Begroting?

Voor veel Vlamingen is ze nog een illustere onbekende: Bertrand was fractieleidster van de Brusselse MR en werkte jarenlang als advocate. Met haar nieuwe aanstelling als staatssecretaris treedt ze eindelijk voor het federale voetlicht.

Kersvers staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand werkte lang in de luwte: eerst als adviseur en kabinetschef bij federaal vicepremier Didier Reynders en sinds 2019 voor de Franstalige liberalen (MR) als lid van het Brussels Parlement. Met haar nieuwe aanstelling verandert dat plotsklaps en staat ze volop in de schijnwerpers, ter vervanging van voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD).

Die switch komt als geroepen voor Bertrand: eerder dit jaar greep ze – tot haar grote ergernis – nog naast de post van minister van Buitenlandse Zaken. Die ging naar Hadja Lahbib (MR), een vertrouwelinge van MR-voorzitter George-Louis Bouchez, een journaliste zonder politieke ervaring.

Jarenlange ervaring

Die heeft Bertrand dus wél: Bertrand zat niet stil in het Brussels parlement. Van in het begin wond ze zich op over de inertie van de parlementaire assemblee. En van in het begin voerde ze ook bikkelharde oppositie. De manier waarop minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) de coronacrisis in het Hoofdstedelijk Gewest aanpakte, vond in haar ogen geen genade. Ook minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kreeg Bertrand over zich heen toen er bijvoorbeeld een rijstrook werd geschrapt in de Wetstraat om de fiets meer ruimte te bieden. Ze legde vaak de hele regering over de knie, verweet die een gebrek aan visie.

Maar Bertrand kan ook een begroting lezen en kent de Belgische zakenwereld op haar duimpje. Ze werkte achteneenhalf jaar als advocate handels- en vennootschapsrecht voor de advocatenkantoren Clifford Chance en Linklaters in Brussel, waar ze mee de belangen van de haute finance verdedigde. Ze was ook assistente handelsrecht aan de UCL en wetenschappelijk medewerkster aan de KU Leuven. Daarna behaalde ze nog een master rechten aan Harvard University in de Verenigde Staten, waar ze zich bekwaamde in onderhandelingstechnieken. ‘Het principe om de taart groter te maken voor alle partijen komt me nog elke dag van pas’, schreef daarover op haar persoonlijke website.

Ook haar familie, een van de rijkste van België, is meer dan bekend met het zakenleven. Ze is de dochter van de voorzitter van Ackermans & van Haaren, de Antwerpse investeringsmaatschappij. Ook zij was er bestuurder.

Bertrand, voluit jonkvrouw Alexia Marie Lucrèce Yveline Bertrand, is geboren in Wilrijk, Antwerpen, en viertalig. Ze heeft drie kinderen en combineert het moederschap en politieke bedrijf nog met zitjes in de raad van bestuur van prestigieuze organisaties zoals BAEF, de Belgian American Educational Foundation.

Naar de top

Bertrand is ervan overtuigd dat ze alle kwaliteiten heeft om overeind te blijven in een regering. Of zelfs om er een te leiden. Deze zomer nam Bertrand Bouchez in snelheid door in een interview te zeggen dat ze kandidaat minister-president voor Brussel was.

Die ambitie vindt nu een nieuwe uitlaatklep, op een post die alleen maar in belang toenam nu België tot een van de slechtste Europese leerlingen van de klas behoort op begrotingsvlak. Ze klaagt al langer dat ‘Bruxelles va droit dans le mur’ met de begrotingen die Sven Gatz (Open VLD), sinds vrijdag een partijgenoot, opstelde. De komende twee jaar zal ze nu mogen bewijzen dat ze het zelf beter kan.