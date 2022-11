Met Z-Library verdwijnt het (illegale) platform dat universitaire kennis toegankelijk wilde maken voor iedereen

De FBI arresteerde afgelopen woensdag twee Russen voor het runnen van het illegale Z-Library. Eerder deze maand werd ‘s werelds grootste e-boekenwebsite al offline gehaald. Auteurs zijn blij met het opdoeken van het illegale platform, maar de democratische toegang tot academische informatie wordt hiermee wel bemoeilijkt.

Z-Library was een online bibliotheek waar je op 1 oktober van dit jaar nog zo’n 11 miljoen boeken en 85 miljoen artikels kon downloaden. En dat gratis, want de site was illegaal. Door het schenden van het auteursrecht sloot Frankrijk de toegang tot Z-Library al een tijdje geleden af; begin november haalde de FBI de website helemaal offline. Op woensdag 16 november arresteerde de Amerikaanse inlichtingendienst Anton Napolsky en Valeriia Ermakova, de twee Russen achter het platform. Zij worden beschuldigd van inbreuk op copyright, het witwassen van geld en fraude met elektronische middelen – allemaal strafbare feiten.

Het neerhalen van Z-Library leidde tot uiteenlopende reacties. Auteurs zijn tevreden omdat ze minder inkomsten verliezen door piraterij en - nu ze hopelijk meer boeken zullen verkopen - ook betere toekomstige deals kunnen sluiten met uitgevers. Gebruikers van Z-Library zijn dan weer teleurgesteld, omdat het verdwijnen ervan in hun ogen een beperking betekent van de vrije toegang tot informatie. Z-Library werd immers vooral gebruikt om schoolboeken en academische artikels te downloaden. Volgens de voorstanders droeg de website net daarom bij aan de democratisering van het hoger onderwijs. Online wordt het neerhalen van Z-Library daarom, enigszins overdreven, zelfs vergeleken met het platbranden van de bibliotheek van Alexandrië.

Vrienden aan unief

‘Universiteiten betalen veel geld aan uitgeverijen van wetenschappelijke tijdschriften om toegang te krijgen tot die informatie, maar ze kunnen ook niet alles betalen’, zegt Bart Cambré, hoogleraar aan UAntwerpen en vicedecaan van de leerstoel business research aan Antwerp Management School. Terwijl je net vaak info nodig hebt waarop de alma mater geen abonnement heeft, zegt een doctoraatsstudente die, gezien het illegale karakter van Z-Library, liever anoniem blijft. ‘Door Z-library kon ik niet alleen efficiënter werken en makkelijk referenties volgen, maar ook informatie krijgen waar ik anders nooit toegang tot had. Zonder Z-Library kost dat alles veel meer tijd én geld.’

Als student aan de universiteit mag je toegang hebben tot veel wetenschappelijke tijdschriften, maar dat stopt als je de deur achter je dichtslaat. ‘Als ik geen vrienden had die nog aan de universiteit studeerden en me info doorstuurden, had ik na mijn afstuderen nooit zo’n goed doctoraatsvoorstel kunnen schrijven’, klinkt het bij iemand die in augustus afstudeerde aan de UGent. ‘Sites zoals Z-library maken de academische wereld echt een stuk toegankelijker.’

Open access publicaties

Cambré heeft begrip voor die argumenten. ‘In de academische wereld woedt er een groot debat over de vraag of wetenschappelijk onderzoek niet beter publiek toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen, net omdat het veelal met openbaar geld gefinancierd wordt. Er is al een tendens waarbij universiteiten wetenschappelijke tijdschriften niet langer betalen voor exclusieve licenties maar om open access publicaties op te richten, waarbij iedereen overal aan de informatie kan. Op die manier verdienen uitgevers nog steeds geld, maar op een andere manier en dat is juist waar websites zoals Z-library tegen zijn. Volgens hen zou informatie vrij toegankelijk moeten zijn zonder dat intermediaire platformen er geld aan verdienen.’

Nu Z-Library offline is, zullen er zeker nieuwe illegale alternatieven opduiken, zo geloven alle geïnterviewden. Maar hoe lang die websites toegankelijk zullen blijven, weet niemand.