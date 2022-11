Egypte toont Canada hoe het kan stunten tegen België

Wie supportert voor Canada, moet België-Egypte een geweldige wedstrijd hebben gevonden. Het team van Mohamed Salah demonstreerde vrijdag in Koeweit hoe je het België van Roberto Martinez met snelle lopende mensen in de problemen kunt brengen.

Anderhalf uur duurt de vlucht van Koeweit City naar de Qatarese hoofdstad Doha. En dan nog anderhalf uur bus naar de westkust van Qatar, dicht bij de grens met Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben vrijdagavond tijd om na te denken over de 1–2-nederlaag tegen Egypte, in hun enige oefenwedstrijd voor het WK . Het zal ongeveer 2 uur ’s nachts lokale tijd zijn, middernacht in België, als de Belgen hun intrek nemen in het kustresort waar ze tot minstens 2 december hun tenten zullen opslaan.

Het is moeilijk de vinger te leggen op één probleem waar de Belgen vrijdag in het met Egyptische fans volgelopen Jaber Al-Ahmadstadion mee af te rekenen hadden. Maar de kwetsbaarheid die de Belgen met name in de defensie tentoonspreidden, zal ook de bondscoach van Canada niet zijn ontgaan.

Eén slechte controle van Kevin De Bruyne leidde voor de rust tot de 0–1. Een diepe bal op ex-Anderlecht-voetballer Trezeguet was na rust de inleiding voor de 0–2. België was beter aan de bal en meer dreigend op de helft van de tegenstander, het was Egypte dat met veel lopende mensen de gevaarlijkste prikken uitdeelde. Zonder drie reddingen van Thibaut Courtois had de score zelfs hoger kunnen oplopen.

Hazard zonder flitsen

Een van de problemen waar bondscoach Roberto Martinez maar geen oplossing voor vindt, is hoe de Belgen moeten omgaan met de ruimte in de rug van de verdediging. De Spanjaard zet het blok graag hoog, maar dat houdt risico’s in op de tegenaanval. Ook wanneer met Zeno Debast (19) en Arthur Theate (22) de defensie een verjongingskuur heeft ondergaan.

België had op voorsprong kunnen komen als de VAR – ja, die was er in deze vriendschappelijke match – de bal op de stip had gelegd voor een penaltyovertreding op Michy Batshuayi. De aanvaller trof even later ook de lat, nadat hij was aangespeeld door de goed meevoetballende Zeno Debast. Maar een onophoudelijke serie van kansen en bijna-doelpunten produceerde de Belgen ook niet. Daarvoor was hun overwicht te steriel en van scherpe kanten ontdaan.

Het was uitkijken of Eden Hazard glimpen van zijn oude, versnellende zelve kon laten zien. De bondscoach had aangekondigd dat de aanvoerder 60 minuten zou krijgen in een poging een minimum aan matchritme op te doen. Uiteindelijk zou hij net geen 70 minuten op het veld staan. Hij verloor vrijwel nooit een bal, en niemand kon hem een gebrek aan inzet verwijten, maar de flitsen die we op het EK ’16 en het WK ’18 van hem zagen, zijn eenvoudigweg verdwenen. Als Leandro Trossard (out met een trap) tegen Canada beschikbaar is, lijdt het weinig twijfel wie op basis van vorm in de ploeg hoort te staan.

Hans Vanaken werd aan Kevin De Bruyne gekoppeld op het middenveld. Beiden speelden al goeie wedstrijden samen en kunnen een van de ‘koppeltjes’ vormen waar Martinez altijd naar verlangt. Maar tegen Egypte kwam de Brugse spelmaker te weinig in het spel voor. Dat ook De Buyne niet top was, was daar niet vreemd aan.

Goeie Openda

Wie wel goed was? Yannick Carrasco was vaak aanspeelbaar en benutte de ruimtes die de Egyptenaren op hun rechterflank lieten. Hij bood de ingevallen Loïs Openda in de tweede helft de aansluitingstreffer aan. De aanvaller van Lens was een van de weinige Duivels die het nationaal stadion van Koeweit met de glimlach konden verlaten. Ook al komt hij als snelle counterspits beter tot zijn recht wanneer de Duivels op voorsprong staan, in plaats van dat ze tegen een gesloten blok een doelpunt moeten scoren.

Oefenwedstrijden kunnen nuttig zijn om vertrouwen te tanken. Deze kan van nut zijn door de Duivels nog eens een realitycheck te geven. De tegenstanders in groep F – achtereenvolgens Canada, Marokko en Kroatië – zijn sterker dan de tegenstanders die België in 2018 moest trotseren – Panama, Tunesië en Engeland. De wedstrijd op 23 november tegen Canada, dat met Jonathan David (ex-Gent), Tajon Buchanan (Club Brugge) en Alphonso Davies (Bayern München) over drie razendsnelle aanvallers beschikt, zal de Duivels al veel leren over waar ze de lat mogen leggen in hun vijfde grote toernooi op rij.