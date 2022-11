Een bezoekje aan de Piramide van Cheops in Egypte kan voortaan online, dankzij een tool van de universiteit van Harvard.

Vanaf nu kunt u een digitaal bezoek brengen aan de Piramide van Cheops in het Egyptische Gizeh. Dat is mogelijk dankzij het ‘Giza project’ van de Amerikaanse universiteit van Harvard. Samen met het Franse bedrijf Iconem werd de binnen- en buitenkant van de piramide ingescand en werd er met de beelden een 3D-rondleiding gemaakt.

Niet toegankelijk voor publiek

De virtuele rondleiding gaat van start aan de buitenkant van het bijna 147 meter hoge bouwwerk. Nadien kunt u door de gangen dwalen die leiden naar drie kamers: de Konings-, Koninginnekamer en de ondergrondse kamer. Ook de kamers zelf zijn te bekijken. De online rondleiding is uniek, omdat bepaalde delen niet toegankelijk zijn voor het publiek.

De Piramide van Cheops is zo’n 4.500 jaar oud en is het enige van de zeven klassieke wereldwonderen dat bewaard is gebleven. Het maakt deel uit van het Gizeh-complex. Dat is sinds 1979 Unesco Werelderfgoed.