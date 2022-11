Eyeworks neemt ‘Thuis’ over van VRT

Eyeworks, het productiehuis achter Eigen kweek en Chantal, zal voortaan Thuis maken. De Eén-soap vertrekt ook uit de bekende Manhattanstudio in Leuven.

De VRT heeft de overnemer van Thuis bekendgemaakt: vanaf 1 januari wordt Eyeworks de nieuwe werkgever voor de cast en crew van de Eén-soap. Eyeworks is de Vlaamse fictieafdeling van Warner Bros. International Television Production België (WBITVP) en maakt al meer dan 40 jaar fictie. Het productiehuis maakte voor de VRT onder meer Chantal, Eigen kweek, Flikken en De twaalf, en voor VTM fictieseries als Red light en Cordon.

In het transformatieplan dat VRT-ceo Frederik Delaplace wil doorvoeren, is er geen plek meer voor Thuis aan de Reyerslaan, waardoor zo’n 70 medewerkers van de soap naar de privésector moeten vertrekken. De voorbije zes dagen legden medewerkers van Thuis telkens een paar uur het werk neer uit protest tegen het transformatieplan.

• Reportage | Staken voor ‘Thuis’: ‘De VRT-directie heeft ons een mes in de rug gestoken’

De VRT maakt zich sterk dat Eyeworks de Thuis-ploeg gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden zal bieden. ‘Eyeworks geeft ons de garanties dat het kan investeren in de inhoud, de verhaallijnen, de productiefaciliteiten, de vormgeving … en het belangrijkste: de acteurs en de productiemedewerkers’, zegt Delaplace in een persbericht.

‘Met Eyeworks hebben we nog geen contact gehad’, zegt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond ACV. ‘We zijn zo ver mogelijk gegaan in de onderhandelingen over de collectieve afspraken voor de mensen van Thuis. Er zijn wel wat verschillen, door de verschillende stelsels en situaties bij de cast en crew. Volgende week worden er individuele gesprekken georganiseerd met de medewerkers van Thuis, om hen evenwaardige voorwaarden te garanderen.’

Eyeworks zal de opnames van Thuis laten doorgaan in nieuwe tv-studio’s. ‘Dat zal de werkomstandigheden sterk verbeteren’, klinkt het in een persbericht van de VRT. ‘Eyeworks heeft hiervoor meerdere concrete en haalbare opties aangebracht.’ Het volledige bedrijf, Eyeworks en Warner Bros. ITVP België, zal naar die nieuwe site verhuizen. Momenteel vinden de opnames van Thuis plaats in de bekende tv-studio Manhattan aan de Leuvense Vaartkom.

Maandag legt Delaplace het transformatieplan voor aan de Vlaamse regering en aan de raad van bestuur van de VRT. De verwachting is dat de Vlaamse overheid het plan zal doorduwen en dat ook de raad van bestuur het goedkeurt. Met het plan wil Delaplace 25 miljoen euro besparen tegen 2025.