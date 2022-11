Geen fake fans: waarom zoveel Indiërs voor de Rode Duivels supporteren op het WK

De beelden gingen de wereld rond: de eerst WK-fans van Brazilië, Argentinië, Duitsland, Frankrijk en zelfs van de Rode Duivels zijn aangekomen in Qatar. Alleen klopte het plaatje niet helemaal: het waren allemaal Zuid-Aziatische fans en ze scandeerden onder meer dat Vincent Kompany de beste Belgische voetballer is. Het zag er verdacht gekunsteld uit.

Min of meer tegelijkertijd vertelde Fifa-voorzitter Gianni Infantino dat er intussen 2,89 miljoen tickets voor het WK verkocht zijn. Dat zijn bijna 500.000 tickets meer dan er een week voor de start van het WK 2018 verkocht waren. Qatar 2022 lijkt dus een overdonderend succes te worden. Was dit dan niet het WK dat door de controverse rond het gastland stevig geboycot zou worden? Of is er toch nog iets anders aan de hand?

Kerala, waar het WK wel leeft

Het korte antwoord: nee. Qatar en de Fifa bedotten ons niet, al helpt het gastland het toeval wel een handje. Het is al langer geweten dat de oliestaat beroemdheden en influencers inhuurt om alles rond het WK viraal te laten gaan. Op 11 november organiseerden ze een WK-parade, waarin fans van alle deelnemende landen mochten meelopen. Daar zijn de bewuste filmpjes van afkomstig. Meer dan een week voor de openingsmatch waren er uiteraard nog geen Brazilianen, Argentijnen of Belgen overgevlogen … maar dat wil niet zeggen dat er geen fans van die landen in Qatar zijn.

REUTERS

Volgens Qatarese media waren het merendeel van de aanwezigen Indiërs. De Qatarese bevolking bestaat namelijk voor tachtig procent uit gastarbeiders, onder wie 750.000 Indiërs. Kerala, de plek in India waar de meesten van hen vandaan komen, staat bekend als een voetbalbastion. De deelstaat met 33 miljoen inwoners wordt alleen door de Arabische Zee gescheiden van Qatar. Daarom wordt in de regio ook gezegd dat dit ‘niet alleen het WK van Arabië, maar ook dat van Zuid-Azië wordt’.

Afgelopen week haalde Kerala nog de Fifa-website doordat fans er voor de start van het WK een negen meter hoge kartonnen versie van Lionel Messi hadden neergepoot. Waarop rivaliserende fans een twaalf meter hoge Neymar neerzetten, waarna nog een andere groepering met een veertien meter hoge Cristiano Ronaldo kwam aandraven. Het WK mag hier dan misschien niet leven, in Kerala worden ze gek.

REUTERS

Supportersclub van Rode Duivels

En de Indiërs hebben ook een boontje voor de Rode Duivels. Het lokale Kerala Blasters FC is een van de populairste teams van Azië en heeft via zijn staf met Werner Martens, Frank Dauwen en Ivan Vukomanovic (ex-Standard) een link met ons land. Bovendien kunnen wereldvedetten als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku fans van over de hele wereld aan zich binden.

Supportersclub Belgium Fans Kerala heeft op zijn Instagram-account, waar het de selectie van bondscoach Roberto Martinez op de voet volgde, meer dan 4.000 volgers. Toen bekendraakte dat de Belgen met Vinay Menon een Keralese yoga-instructeur meenemen naar het WK, was dat groot nieuws in Malayala Manorama, een van de grootste kranten van India.

Door de bevolkingssamenstelling van Qatar lijken de Indiërs het meeste wedstrijden te zullen meepikken van het toernooi. Inwoners van Qatar kunnen voor amper tien euro al een groepsmatch bekijken, het laagste bedrag sinds het WK 1986. Doordat het land zo klein is en alle stadions vlak bij elkaar liggen, is het ook geen probleem om meerdere wedstrijden in één dag te zien. Op die manier raakt het toernooi zo goed als uitverkocht en komt de sfeer er wat in, iets waar Qatar dankbaar gebruik van maakt. Schrik dus niet als u de komende vijf weken nog hele groepen Indiërs massaal voor ons land ziet supporteren in Qatar.