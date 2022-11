Conner Rousseau: ‘Whose pussy is wet?’

‘Doe maar eens spontaan in de slaapkamer als er drie man naast je bed staat.’

Deelnemen aan een realityprogramma is stresserender dan je denkt. Vraag het maar aan Jiri Punt uit Blind getrouwd. (in Het Nieuwsblad)

‘Whose pussy is wet?’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vind het helemaal niet stresserend als er in de Versuz drieduizend vrouwen voor zijn dj-booth staan. (op HLN.be)

‘Het kind dat je samen maakt, wil je ook samen verwelkomen.’

In de slaapkamer van Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic stonden geen toeschouwers toen ze hun zoontje Mondo maakten, maar hij was wel graag toeschouwer geweest als hij op de wereld kwam, en dat moedigt gynaecoloog Hendrik Cammu aan. (in Het Nieuwsblad)

‘Ik kan niet tot ’s nachts met zes vrouwen in de jacuzzi zitten als ik om 5 uur naar de radio moet.’

Ook Regi staat regelmatig achter de dj-booth, maar hij heeft geen tijd om ook maar iets nat te maken. (in Story)

‘Plotseling was duidelijk dat er meer was dan sympathie.’

Popster Camille Dhont heeft het eveneens heel druk, en dus nam ze haar werk maar mee naar huis: haar tourmanager Dino Verhelst werd haar lief. (in Het Nieuwsblad)

‘Vrouwen willen een assertieve man, maar wel een die lief is voor hen. Een persoonlijkheid die zich niet laat doen, maar wel bekommerd is om hen.’

Filosofe Griet Vandermassen weet het ook: vrouwen willen een tourmanager. (in Het Nieuwsblad)

‘De fans verwijten me dat ik geld boven de club verkies, maar vandaag zijn zij het die op de club pissen.’

Mehdi Bayat, algemeen directeur van voetbalclub Charleroi, beklaagt zich er in Het Nieuwsblad over dat hij nogal assertieve fans heeft.

‘De man is bij de bevalling meer dan een gezelschapsheer. Hij kan zijn vrouw ondersteunen, haar voorhoofd deppen, haar hand vasthouden of gewoon supporteren.’

Hopelijk staat er in de verloskamer van gynaecoloog Hendrik Cammu geen assertieve Charleroi-supporter, of hij steekt om te supporteren vuurwerk af. (in Het Nieuwsblad)

‘Een constructief voorstel aan de klimaatactivisten: ik bied hun enkele werkjes aan die ze mogen bekladden zoveel als ze willen. In ruil blijven ze van de echte kunst af.’

Zou ex-minister Wouter Beke (CD&V) dan een assertieve maar toch lieve man zijn? (op Twitter).

‘Alles wat we hadden besproken, is naar de pers gelekt en dat is ongepast.’

De Chinese president Xi Jinping gaf de Canadese premier Justin Trudeau voor de camera een bolwassing. Beleefd maar assertief.

‘Jens wil niet dat je hem te veel aanraakt. Je mag niet aan zijn oren, tepels of buik komen. Het is me al overkomen dat ik Jens een tepelpits gaf om te lachen. Zulke dingen gebeuren nogal snel bij mij.’

Julie Van den Steen is duidelijk assertiever dan Jens Dendoncker. (in Het Nieuwsblad)

‘Ik heb twee verschillende oren. Een van mijn mama en een van mijn papa.’

Dat komt ervan als je je ouders de oren van hun kop zaagt, zoals kandidaat-Miss België Amy Rombaut. (in Het Nieuwsblad)

‘De Amerikanen waren niet klaar voor mijn natuurlijk haar.’

Voormalige first lady van de VS Michelle Obama steilde jarenlang haar krullende coupe tot plat haar. Dat zei ze op een boekvoorstelling. De inwoners van het land hadden al moeite met de eerste zwarte familie in het Witte Huis, het gesteilde haar moest die overgang vergemakkelijken.

‘Het is makkelijk commentaar te geven op de jagers, maar wij kunnen tenminste ons eigen stuk vlees voorzien.’

Eveline, een vrouw van 26 die zich op Instagram presenteert als ‘huntress’ promoot daar enthousiast de jacht. ‘We komen daar op de sociale media voor uit’, vertelt ze in Het Nieuwsblad. ‘Want dat mag en kan in deze tijd: open communiceren over wie en wat je bent.’ Of de krant dan ook haar achternaam mocht publiceren? Nee, dat niet. Ook open communiceren over wie en wat je bent heeft zijn grenzen. Daar is het land nog niet klaar voor.

‘Ik zal niet zeggen dat ik er beter uitzie dan Wayne Rooney, maar het is wel zo.’

Zeggen dat je iets niet zegt en het dan toch zeggen, het is een techniek die je Cristiano Ronaldo niet moet leren.

‘De Giro of de Tour: je bent die vraag wellicht beu gehoord. We gaan ze niet stellen.’

In Het Nieuwsblad pasten ze een variant op die techniek toe: een vraag niet vragen. En in het interview met Jonas Vingegaard antwoordde die vervolgens ook gewoon op de niet gestelde vraag.

‘Er hangt nu gewoon een heel negatieve vibe rond dat WK. Maar je kan over alles neuten.’

Voor Alain Geuns, organisator van het voetbalfestival in de Waagnatie, zijn mensenrechten, corruptie en dode arbeiders niet meer dan een detail. (in Het Nieuwsblad)

‘Als we in Frankrijk vreemdelingen ontvangen, dan willen we dat ze zich aanpassen aan onze regels en onze cultuur. Ik ben geneigd hetzelfde te doen in Qatar.’

Ook Hugo Lloris, kapitein van de Franse ploeg, wil niet neuten over mensenrechten.

‘Die hoge temperaturen hier zijn geen voordeel voor mensen uit ons kikkerland.’

We kennen Nederland als voorbeeldland, als tulpenland, als land van kaas en klompen, als land van de windmolens en dankzij de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal nu ook als kikkerland. Maar kent hij ook de parabel van de kikker die de hele tijd bleef zitten in de pan met water dat begon te koken, tot hij uiteindelijk stierf? Met het Nederlandse elftal heeft hij vast andere plannen.

‘We can come an end.’

En inderdaad, Van Gaal was zijn polyglotte zelve toen hij de verzamelde pers duidelijk maakte dat zijn ploeg andere plannen heeft en een eind gaat komen.

‘Hopelijk zie ik mijn kinderen vier weken niet.’

Ook Rode Duivel Toby Alderweireld hoopt een end to come.