Podcast | Hoe houdbaar is het hoofddoekenverbod in scholen nog?

De eeuwige discussie over het toelaten van hoofddoeken in de klas is terug van weggeweest. Maar ze lijkt wel een nieuwe fase te zijn ingegaan: leerkrachten in spe met een hoofddoek vinden amper een school waar ze voor de klas mogen staan. En dit terwijl onze samenleving hyperdivers is en er een tekort aan leerkrachten is. Het zet scholen aan tot nadenken.