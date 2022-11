Eva De Bleeker (Open VLD) stapt op als staatssecretaris voor Begroting. De voorbije dagen bleek tot twee maal toe dat er fouten waren gemaakt in de begroting. Alexia Bertrand zal haar opvolgen. De Standaard vernam dat Bertrand daarvoor haar partijkaart van MR inruilt voor één van Open VLD.

Het vertrek van de staatssecretaris hing al enkele dagen in de lucht. Maandag kwam via federale oppositiepartij N-VA aan het licht dat er verschillen waren tussen de ontwerpbegroting die vorige maand naar de Europese Commissie ging en de begroting die in de Kamer werd ingediend.

In het ontwerp voor Europa was er nog sprake van een Belgisch tekort van 5,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), omge­rekend 33,5 miljard euro. In de ­begro­tingscijfers die de regering-De Croo aan de Kamer had bezorgd, was dat plots 6,1 procent. Dat was 0,3 procent van het bbp meer, of omgerekend 1,7 miljard euro. Het verschil was te verklaren doordat de cijfers die richting Europa gingen de kosten van de permanente btw-verlaging op energie naar 6 procent niet hadden meegenomen, wat in de begroting die bedoeld was voor de Kamer wel het geval was.

Daarop floot premier Alexander De Croo zijn partijgenote Eva De Bleeker terug: de kostprijs voor de permanente btw-verlaging op energie werd uit de begroting 2023 gehaald, waardoor die weer iets rooskleuriger oogde.

Maar vandaag bleek dat er ook in de aangepaste begrotingstoelichting fouten staan. Uitgaven worden verkeerd opgeteld, of grafieken bevatten andere cijfers dan de bijhorende tekst. Wie de lijst eenmalige uitgaven optelt, komt aan 2,2 miljard euro, becijferde N-VA-kamerlid Sander Loones, maar het document zelf vermeldt 3,6 miljard euro. De fouten werden bevestigd door het kabinet-De Croo.