De midterms in de VS vallen stilaan in de plooi. De Senaat blijft in handen van de Democraten en de Republikeinen nemen het Huis over. Maar voor sommige Republikeinen is de race nog niet gelopen.

In Georgia wordt op 6 december de strijd om de laatste Senaatszetel beslecht tussen Herschel Walker (Rep.) en Raphael Warnock (Dem.). De resultaten van de eerste ronde waren te nipt om een winnaar uit te roepen en dus vindt er een tweede ronde plaats.

De Senaat blijft sowieso in handen van de Democraten, maar het resultaat van die herkansing in Georgia blijft belangrijk. Als Walker de race wint, dan blijft de Senaat verdeeld in een 50-50-situatie. Vicepresident Kamala Harris hakt dan wel de knopen door bij gelijke stand, maar een echte meerderheid van 51 tegen 49 zou voor de Democraten toch een pak comfortabeler zijn.

Heel wat procedureel gedoe verdwijnt dan en bovendien kan één dwarsligger de Democratische partij niet meer gijzelen, zoals senator Joe Manchin uit Virginia de afgelopen twee jaar zo vaak deed.

Walker en Warnock blijven dus nog even in campagnemodus. En donderdag was het vooral Walker die het nieuws haalde met een van zijn verkiezingsbijeenkomsten (zie video bovenaan). De zestigjarige Walker gaf er een merkwaardige speech over vampieren en weerwolven.

Thriller in Arizona

De gouverneursrace in Arizona draaide ook uit op een thriller. Uiteindelijk trok de Democraat Katie Hobbs aan het langste eind. Ze haalde 50,3 procent van de stemmen of 17.000 stemmen meer dan de Republikeinse Kari Lake.

Lake leek lang de gedoodverfde runner-up te worden van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van 2024, maar door haar nederlaag lijkt haar ster tanende. Tijdens de verkiezingsnacht trok Lake de resultaten al in twijfel en in haar eerste reactie sinds de bekendmaking van de definitieve resultaten gaat ze verder op dat elan.

De 53-jarige Lake trekt de resultaten in twijfel en beweert dat ‘tienduizenden kiezers’ niet konden of mochten stemmen. Samen met haar advocaten zal ze bekijken ‘hoe het onrecht kan worden rechtgezet’.