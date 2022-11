Indrukwekkend eerbetoon aan Thomas Monjoie

‘Raken aan jou is raken aan ons allemaal.’ Bij het uitvaartcentrum in Borgworm vormden duizenden politieagenten een erehaag voor hun collega Thomas Monjoie, die in Brussel werd gedood tijdens een patrouille.

‘Wees niet bang. We zijn er voor je.’ Dat zei de vader van de gedode politieagent Thomas Monjoie op de uitvaartplechtigheid van zijn zoon. Buiten aan het uitvaartcentrum in Borgworm stonden iets meer dan 2.000 politieagenten. Zij brachten in uniform een eerbetoon aan hun collega. In het hele land hielden leden van de politie om 11 uur een minuut stilte.

De 29-jarige inspecteur werd vorige week donderdag met messteken gedood terwijl hij op patrouille was in de Brusselse Noordwijk. De aanslag leidde tot parlementaire vragen over de werkwijze van en communicatie tussen politie, justitie en hulpverlening. Dader Yassine M. is aangehouden. Hij wordt beschuldigd van moord en poging tot moord in een terroristische context.

Foto: reuters

De plechtigheid vond plaats in intieme kring, op vraag van de familie. Buiten aan het uitvaartcentrum hingen wel twee grote schermen om het publiek en met name de duizenden collega’s van Monjoie de kans te geven om de plechtigheid te volgen. De vader nam als eerste het woord. ‘Sinds 10 november zijn we bang voor een leven zonder jou. Bang voor de leegte die je naast Elodie (zijn vriendin, red.) gelaten hebt. We zijn bang dat we de wereld van morgen niet zullen aankunnen. Bang dat de angst gewonnen heeft. Jij was zo moedig en gul, je wou de mensen helpen, je had je medemens lief.’

Aan het eind van de dienst kwamen ook collega’s aan het woord. ‘Hij was dol op zijn job als politieagent en had er alles voor over’, zei een agent. ‘Wij kennen de risico’s van het vak.’ Een andere benadrukte de grote gehechtheid: ‘Raken aan jou is raken aan ons allemaal.’

Na afloop vormden de duizenden politieagenten een lange erehaag. De rouwstoet naar de begraafplaats werd voorgereden door politie op motor. Op alle politiegebouwen in het land hangen vandaag de vlaggen halfstok.