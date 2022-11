Michelle Obama stijlde haar krullen omdat Amerika ‘niet klaar was’ voor natuurlijk afrohaar

In een interview met Ellen Degeneres heeft de voormalige first lady Michelle Obama verteld dat ze haar kapsel tijdens haar periode in het Witte Huis aanpaste om haar criticasters geen munitie te geven. ‘Dit is waar zwarte vrouwen mee dealen op de werkvloer’, zei ze.

De Amerikanen moesten nog wennen aan een zwart gezin in het Witte Huis, herinnert Michelle Obama zich nog over haar jaren als first lady. Als eerste zwarte Amerikaanse presidentiële koppel lagen de Obama’s onder een vergrootglas. Als ze volgens de ene te zwart waren, waren ze volgens een ander weer niet zwart genoeg. Die gedachte beïnvloedde ook haar haartooi.

De echtgenote van Barack Obama overwoog op een gegeven moment haar haren in te laten vlechten, maar ze bedacht zich. Nope, they’re not ready for it, besloot ze. Dat bekende ze in een interview met televisiepersoonlijkheid Ellen Degeneres in Washington DC ter gelegenheid van haar nieuwe boek.

‘We dealen ermee, dat hele ding van: “Kom ik naar mijn werk met natuurlijk afrohaar”’, vertelde ze. De voormalige first lady maakte een vergelijking met vrouwen die op de werkvloer veiligheidshalve een kousenbroek dragen onder een rok.

In de VS worden kroeshaar en zwarte haarstijlen, zoals ingevlochten braids, door sommigen beschouwd als ‘marginaal’ of niet netjes. Op school of op het werk krijgen zwarte vrouwen en meisjes te horen dat ze hun haar maar beter verbergen of stijlen. Daardoor groeide het afrokapsel in de jaren zestig uit tot een signaal van trots en verzet. De afgelopen jaren is er ook politiek een tegenbeweging op gang gekomen. In 2019 werd in Californië een wet aangenomen die haardiscriminatie bestraft. De zogenaamde Crown Act wordt mogelijk nog nationaal uitgerold.

Beige kostuum

In die context was Michelle Obama er zeker van dat haar haren gepolitiseerd zouden worden. Het zou als afleiden van de politieke agenda van haar man. ‘Laten we eerst de gezondheidszorg erdoor krijgen’, redeneerde ze. En dus legde ze haar krullen in een gladde plooi.

Michelle Obama verwees ook naar de storm van kritiek die haar man oogstte, toen hij een persconferentie over IS gaf in een beige kostuum. Volgens conservatieve critici is dat model alleen gepast in een informele setting. ‘Hoe onwaardig, hét schandaal van de Obama-administratie’, vatte ze de kritiek samen. Het incident, dat verworden is tot een terugkerend grapje onder de Obama’s, heeft een eigen pagina op Wikipedia.

Op het podium naast Degeneres vroeg de voormalige first lady zich lacherig af wat de commentaren geweest zouden zijn als ze haar haren daadwerkelijk gevlochten had. ‘Weet je nog toen ze braids had? Dat zijn terroristenvlechtjes! Dat zijn revolutionaire vlechtjes!’, imiteerde ze de Amerikaanse stroom van commentaar.