Dan toch geen alcohol toegelaten in en rond stadions, Qatar brengt Fifa in lastig parket

Vlak voor de start van het WK voetbal heeft de Qatarese overheid beslist dat er toch geen alcohol gedronken mag worden in en rond de stadions. Ze brengt de Wereldvoetbalbond Fifa daarmee in een erg lastig parket, want in het miljoenencontract met sponsor Budweiser staat dat er wel bier geschonken wordt.

Zondag trapt het nationale elftal van Qatar het Wereldkampioenschap voetbal in eigen land op gang tegen Ecuador. De volgende dagen en weken zullen fans van over de hele wereld wedstrijden bijwonen in de acht speciaal voor het WK gebouwde stadions in het land. Een verschil met eerdere toernooien is wel dat zij tijdens de wedstrijd geen bier zullen kunnen drinken in het stadion. Alleen alcoholvrij bier en andere niet-alcoholische dranken zullen er verkocht worden.

Aanvankelijk was het wel de bedoeling dat fans die Budweiser - trouwe sponsor van de Fifa - mét alcohol wilden drinken, dat in een speciale perimeter buiten de stadions konden doen. Zo was Qatar het overeengekomen met de Wereldvoetbalbond. Maar die beslissing wordt twee dagen voor de start van het WK teruggedraaid, zo is vernomen bij een officiële bron. Zelfs buiten het stadion zal alleen alcoholvrij bier geschonken worden.

Reclame

Bier heeft volgens de Qatarese overheid geen plaats binnen de muren van de stadions en zelfs niet net erbuiten. Ook reclame ligt met de dag gevoeliger. De voorbije dagen doken dan ook beelden op van drankstanden die verplaatst werden naar plaatsen waar het grote publiek ze zeker niet zou kunnen zien.

Alcohol drinken zal alleen kunnen in de Qatarese horecazaken. Lees: plaatsen waar de camera’s minder of niet komen. Ook in de duurdere boxen in de stadia, waar de vips zitten, zal wellicht alcohol geschonken worden. Al is nog niet helemaal duidelijk of de Qatarese overheid ook daar verandering in wil brengen.

Lastig parket

Qatar brengt de Wereldvoetbalbond, die het voetbalfeest organiseert, daarmee in een erg lastig parket. Budweiser is immers al jarenlang een van de grootste sponsors van de Fifa en dus ook van de toernooien die het organiseert. Dat het bier mag verkopen en visueel sterk aanwezig is tijdens die evenementen, is dan ook in een miljoenencontract vastgelegd. Om de 4 jaar betaalt het daarvoor rond de 75 miljoen dollar.

De relatie tussen AB Inbev, het moederbedrijf van Budweiser, en de Fifa is in de aanloop naar het WK al meermaals op de proef gesteld. Zo moest veelvuldig vergaderd en onderhandeld worden over hoe aanwezig het biermerk zou mogen zijn in Qatar en hoe alle drank ter plaatse zou geraken. Uiteindelijk vonden alle partijen een akkoord, maar dat Qatar nu opnieuw moeilijk doet maakt de situatie lastig. In een reactie zegt AB Inbev dat het er alles aan doet om ‘een zo goed mogelijke oplossing’ te vinden ‘in samenspraak met de Fifa’.

Budweiser is al jarenlang een van de grootste sponsors van de Fifa. Dat het bier mag verkopen en visueel sterk aanwezig is, is dan ook in een miljoenencontract vastgelegd.

Alcohol

Het schenken van alcohol is een bijzonder gevoelig onderwerp in het conservatieve moslimland Qatar. In het openbaar kan het er in het dagelijkse leven sowieso niet. Alleen in hotels, restaurants en cafés wordt een oogje dichtgeknepen. Dronkenschap is een misdrijf in het land. Zwalp je onder invloed over straat, dan word je opgepakt door de politie.

Dat er op het WK plots in stadions gedronken zou worden, voor de ogen van de hele wereld dan nog, boezemt de Qatarese overheid te veel angst in. Zij vreest dat de Qatarezen kwaad zullen worden en zich tegen haar zullen keren. De aankondiging dat het WK naar Qatar kwam - het wordt het eerste WK in een Arabisch land - lokte al heel wat kritiek uit in eigen land.

Het is dan ook duidelijk dat de Qatarese overheid er alles aan zal doen om de teugels in handen te houden. Dat roept internationaal vraagtekens op bij de macht die de Fifa nog heeft over zijn eigen evenementen. Want in de gids die de fans krijgen, staat dat zij wel degelijk Budweiser zullen kunnen drinken in de stadions. Na het WK volgt in ieder geval een stevige evaluatie, zo lijkt nu al.