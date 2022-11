Vrouwen mogen na 145 jaar eindelijk donker ondergoed dragen op Wimbledon

Meerdere tennissters hadden aangeklaagd dat ze zich tijdens Wimbledon heel ongemakkelijk voelden op het heilige gras, omdat ze tijdens hun menstruatieperiode in het wit moesten spelen. Onder meer voormalig olympisch kampioene Monica Puig klaagde over ‘mentale stress’ over de witte onderbroek. ‘Ik bad dat het toernooi niet samenviel met mijn regels.’ De Britse tennisster Heather Watson gaf toe dat ze haar menstruatieperiode buiten het toernooi plande.

Sally Bolton, topvrouw van de All England Club, zegt nu dat er ‘geluisterd is naar de feedback van de speelsters, die wij de volle steun toezeggen’. ‘Daarom wordt de kledingregel aangepast en mag er vanaf 2023 worden gekozen voor gekleurde onderkleding. Het is onze hoop dat het aanpassen van het reglement spelers zal helpen om zich volledig te kunnen concentreren op hun prestaties.’

De volgende editie van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen, vindt plaats van 3 tot 16 juli 2023.

Al 145 jaar in het wit

Wimbledon. Zijn regen. Zijn groen van de grasmat. En natuurlijk zijn spierwit van de outfits van de spelers. Al sinds 1877 is de verplichte witte kledij één van de heilige huisjes van het Britse grandslamtoernooi. Kom hier zelfs niet af met crèmekleur of gebroken wit. Kleurstroken op de halslijn, de manchet van de mouwen, op haarbanden en op ondergoed mogen niet breder zijn dan één centimeter. Logo’s die bestaan uit patronen zijn verboden. Zelfs ondergoed moet wit zijn. Vraag maar aan Venus Williams, die in 2017 een berisping kreeg en haar gekleurde beha moest vervangen door een wit exemplaar. Officials durven een wedstrijd stilleggen als ze merken dat niet aan de strenge regels wordt voldaan.

Zweet

De strikte regels dateren al van in 1877, toen The Championships voor het eerst werden georganiseerd voor de elitaire leden van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, kortweg de All England Club, in de Londense wijk Wimbledon. Een groot sociaal evenement, waarbij iedereen er piekfijn wou bijlopen. De leden waren daarom beducht voor gênante zweetvlekken op hun gekleurde kledij en kozen dan maar voor verhullend wit. Een traditie was geboren. Valerie Warren schrijft in haar boek over de geschiedenis van tennisoutfits dat de All England Club in de eerste plaats aan de vrouwen dacht toen ze de regels uitvaardigden. Dat ze hen vooral wilde behoeden voor zichtbare transpiratie, wat heel ongepast was in het Victoriaanse tijdperk.