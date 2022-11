Katrien Verhegge legt functie neer als topambtenaar bij agentschap Opgroeien

Katrien Verhegge, het hoofd van het agentschap Opgroeien, heeft vrijdagvoormiddag haar functie neergelegd. Haar positie stond al even onder druk na de wantoestanden in de kinderopvang.

De berichten over wantoestanden in kinderdagverblijven in Oudenaarde en Keerbergen veroorzaakten de afgelopen week een golf van verontwaardiging. Binnen de Vlaamse regering waren al geluiden te horen dat de positie van administrateur-generaal Katrien Verhegge stilaan onhoudbaar was geworden.

Vrijdagvoormiddag kondigde Verhegge in een mail aan haar medewerkers aan dat ze haar functie neerlegt. ‘Met echt heel veel pijn in het hart heb ik in onderling overleg met onze minister Crevits beslist om mijn mandaat als administrateur-generaal van Opgroeien neer te leggen’, schrijft ze. ‘Het tragische overlijden van een kindje in de kinderopvang, dat mij vanaf dag een heel sterk heeft aangegrepen, heeft echter geleid tot een ongelooflijke storm voor de kinderopvang.’

De kinderopvangcrisis is volgens haar uitgemond in ‘een heel persoonlijke aanval’ op haar leiderschap binnen het agentschap. Zelf wou ze langer aanblijven als topambtenaar, maar dat was volgens haar onmogelijk geworden. ‘Ik wou blijven vechten omdat ik het zo oneerlijk vind ten aanzien van alle inzet die ik dagelijks zie binnen ons agentschap, maar dit is niet meer mogelijk.’

Net meegedeeld aan de Vlaamse Regering dat de administrateur-generaal van het Agentschap @Opgroeien Katrien Verhegge na overleg met onmiddellijke ingang haar mandaat neerlegt. — Hilde Crevits (@crevits) November 18, 2022

‘Ik hoop oprecht en uit de grond van mijn hart dat deze beslissing uiteindelijk toch positieve vruchten nalaat. Eerst en vooral voor de kinderopvang’, schrijft ze nog. ‘Hopelijk leidt deze crisis tot een versterkte waardering en loutering voor de sector. Maar hopelijk leidt dit ook tot de nodige kansen en oplossingen voor alle jongeren, of ze behoefte hebben aan ondersteuning of jeugdhulp of niet.’

Ook Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) liet op Twitter weten dat de topambtenaar haar mandaat heeft neergelegd. Verhegge stond vijftien jaar aan het roer van het agentschap.

Geen vertrouwen

Na de dood van een baby in ’t Sloeberhuisje (Mariakerke) formuleerde een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement 75 aanbevelingen. ‘Ze vroeg dringend in te grijpen om het vertrouwen in het agentschap te herstellen’, zei Freya Saeys (Open VLD) in het Vlaams Parlement. ‘Topambtenaar Katrien Verhegge kreeg twee crisismanagers naast zich en is verantwoordelijk voor de handhaving. De maatregel bracht dus niets op.’

Ook andere politici zegden het vertrouwen in Verhegge op. ‘Hoe zeker weten we dat we hier volgende week niet opnieuw zullen staan met nieuws over een kinderopvang waar ietsover geweten was, maar waar nu pas wordt opgetreden?’, vroeg Koen Daniëls (N-VA) zich af. Hij was de voorzitter van de onderzoekscommissie die eerder dit jaar kritisch was voor Verhegge. Volgens hem straalt elk extra incident negatief af op de sector waarin ‘velen wel goed werk leveren’.

De eerdere commissie was niet mals voor Verhegge. Daniëls stelde toen dat er te weinig kritisch gekeken werd naar het eigen functioneren. ‘Dat los je niet op door één of twee personen te vervangen’, zei hij. ‘Er moet worden ingegrepen in het management en in het hele organisatiebeleid.’ Het agentschap kreeg er meteen een crisis­managementcomité bij dat orde op zaken moest stellen, maar uiteindelijk mislukte.