Zes maanden rijverbod voor vrachtwagenchauffeur die twee zusjes doodreed in Antwerpen

De politierechtbank in Antwerpen heeft vrijdag de vrachtwagenchauffeur veroordeeld die vorig jaar twee jonge zusjes doodreed in de Lange Leemstraat. De man kreeg zes maanden cel met uitstel en een rijverbod van achttien maanden, waarvan zes maanden effectief.

De politierechter legde de man ook 6.000 euro boete op, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook het theoretische en praktische rijexamen opnieuw afleggen, alsook een medische en psychologische test ondergaan.

De feiten speelden zich af op dinsdag 24 augustus 2021. Rond 9 uur waren zusjes Lali (1,5) en Gitti (9) samen met hun moeder onderweg naar de crèche. Het gezin was gehaast, de meisjes liepen met hun step enkele meters voor hun moeder. Zodra het licht op groen sprong bij de oversteekplaats aan de Lange Leemstraat, staken de kinderen de straat over.

Ook groen voor gemotoriseerd verkeer

Op dat moment had ook het verkeer komende uit de Sint-Vincentiusstraat echter groen licht. De vrachtwagenchauffeur reed vanuit de straat de Lange Leemstraat in en reed de meisjes aan. Gitti had de vrachtwagen wel opgemerkt, maar kwam halfweg het zebrapad ten val. Ze probeerde tevergeefs haar zusje nog weg te trekken.

Ondanks de snelle tussenkomst van de ziekenwagen van het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis en de Joodse ambulancedienst Hatzoloh konden de slachtoffers niet meer worden gered. Lali en Gitti overleden ter plaatse.

De chauffeur verklaarde tijdens de zitting vorige maand dat hij de meisjes echt niet had gezien, maar volgens het Openbaar Ministerie had het ongeval vermeden kunnen worden als de man aandachtig had deelgenomen aan het verkeer.