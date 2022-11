De James Webb-ruimtetelescoop heeft opnieuw enkele opvallende ontdekkingen gedaan deze week. Woensdag gaf Nasa een betoverend beeld vrij van de ruimtelijke chaos die ontstaat door een pasgeboren ster. Een dag later volgde de aankondiging dat de telescoop twee nieuwe sterrenstelsels kon observeren.

Het zou gaan om de oudste en verste sterrenstelsels die de mens ooit kon waarnemen. Eén van de twee sterrenstelsels zou ongeveer 350 miljoen jaar na de oerknal ontstaan zijn. Het tweede stelsel zou 400 miljoen jaar na de oerknal ontstaan zijn. De twee zullen wel nog verdere verificatie moeten ondergaan voordat ze effectief het record mogen claimen.

‘Het heelal is 13,8 miljard jaar oud. We kijken dus 98 procent van alle tijd terug om een sterrenstelsel zoals dit te zien’, vertelde astronoom Garth Illingworth, die in de jaren ‘80 het idee voor de James Webb-telescoop mee bedacht, aan The Washington Post. Hij is er wel van overtuigd dat we nog oudere sterrenstelsels zullen vinden.

‘Wanneer en hoe de eerste sterrenstelsels zich vormden, blijft een van de meest intrigerende vragen,’ schreven de onderzoekers in een artikel met hun bevindingen.