Leegloop bij Twitter? Kantoren zijn gesloten tot maandag

Twitter heeft zijn overblijvende werknemers geïnformeerd dat de kantoren de deuren tot volgende week gesloten zal houden. Hun badge werd tijdelijk gedeactiveerd.

De chaos bij Twitter houdt aan. ‘Gelieve geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie op sociale media of met de pers te delen’, wordt aan de werknemers gevraagd. Het bedrijf, dat het voorlopig moet zien te rooien zonder communicatieafdeling, heeft naar de buitenwereld nog niet gecommuniceerd over de plotse sluiting. Maar de e-mail waarin het personeel op de hoogte wordt gesteld, is wel gelekt naar de media. Daarin staat te lezen dat de werknemers pas maandag weer naar hun werkplek kunnen.

Twitter verkeert in zwaar weer sinds Elon Musk, de nieuwe eigenaar van het bedrijf, de leiding over heeft genomen. Zowat de helft van de 7.500 jobs werden geschrapt. Deze week stelde Musk de overblijvende werkkrachten voor een ultimatum, dat valt samen te vatten als ‘go hard, or go home’. Wie bij Twitter wil werken, moet bereid zijn om werkweken van 80 uur te slikken. Thuiswerken wordt afgevoerd. Het personeel, dat een dag de tijd kreeg om hun beslissing kenbaar te maken, heeft mogelijk in groten getale ontslag genomen, schrijven Amerikaanse media. Volgens The Washington Post lopen de ontslagen op tot in de honderden.

Stuurloos

De afgelopen weken werd al duidelijk dat Twitter een stuurloos schip was geworden. Zowat het hele topmanagement moest opstappen. Aan de BBC vatte een voormalig werknemer het samen als: ‘Het contract van de manager van de manager van mijn team werd beëindigd. Waarna ook de manager van die manager de laan werd uitgestuurd. De persoon die boven hen stond, was een van de leidinggevenden die op de eerste dag werd ontslagen. Er blijft dus niemand meer over in de chain of command.’

Om de meubelen te redden heeft Musk ingenieurs van zijn andere bedrijven, zoals Tesla, ingeschakeld bij Twitter. Zij moeten de materie wel nog in de vingers krijgen, weet The New York Times. Musk zou bovendien een aantal werknemers op sleutelposities apart hebben genomen om hem te overtuigen om te blijven. Het bedrijf doet ondertussen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. ‘We kijken ernaar uit om samen met u te werken aan Twitters opwindende toekomst’, sloot het bericht aan de werknemers af.