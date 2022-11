Na de Pfaffs en de Planckaerts krijgen nu ook de Vermeires een eigen realityreeks

Na de Pfaffs, de Planckaerts en de Verhulsts schuiven we binnenkort mee aan tafel met de Vermeires. Het gezin van komiek Jacques Vermeire krijgt een eigen docusoap op VTM.

Wie de familie Vermeire de komende maanden tegen het lijf loopt, ontsnapt hoogstwaarschijnlijk niet aan het oog van de cameraploeg die hen volgt. VTM volgt Jacques, zijn kinderen Maxime en Julie, Julies vriend Laurins en hun labradoedel Sunny voor de docusoap De Vermeires. Die zal in het voorjaar van 2023 worden uitgezonden.

‘Vlaanderen kent Jacques Vermeire als de gekke bekkentrekker die zijn volk leerde lachen’, klinkt het in de aankondiging. ‘Maar achter de muren van zijn villa in Keerbergen is hij vooral een familieman pur sang, een pater familias die er altijd is voor zijn kinderen. Voor Julie, de spring-in-’t-veld die het internet verovert als influencer en aan haar toekomst bouwt met gedreven marketeer en danstalent Laurins. En voor Maxime, een prille twintiger die op een kruispunt in zijn leven staat en volop zijn weg zoekt.’

‘Het zal leuk zijn om ook een keer een dagelijkse kant van onszelf te tonen, wat ons bezighoudt naast wat mensen al van ons kennen van op tv’, zegt Julie. ‘Ik denk dat ik zelfs nieuwe dingen kan ontdekken met de familie’, vult Maxime aan. En Jacques besluit kort en bondig: ‘Ik doe dit voor mijn kinderen.’