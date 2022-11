Het weekend wordt grijs en regenachtig

Zaterdag is het zwaarbewolkt en trekt een regenzone traag vanuit het noorden richting zuiden. Ook zondag wordt er neerslag verwacht.

Zaterdagochtend is het zwaarbewolkt in het oosten met nog wat lichte neerslag. In het centrum is het droog met nog tijdelijk brede opklaringen maar vanuit het westen komt er snel opnieuw meer bewolking en stijgt de kans op buien. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen, 10 graden in het centrum en 11 graden aan zee, meldt het KMI.

‘s Avonds blijft het wisselend bewolkt met bij momenten kans op een bui. In de loop van de nacht trekt een storing over Nederland langzaam naar ons land. Vanuit het noorden wordt het zwaarbewolkt met regen of motregen in de noordelijke helft van het land. In de Ardennen is er kans op vorming van lage wolken, nevel of mist. De minima liggen tussen 3 en 8 graden.

Zaterdag is het zwaarbewolkt en trekt een regenzone traag vanuit het noorden richting zuiden. In de namiddag wordt het opnieuw droog in het noorden van het land en verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Zondag trekt een nieuwe regenzone over ons land, gevolgd door buien. Aan zee is er kans op onweer. De maxima bedragen 4 tot 10 graden.