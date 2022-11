Opnieuw nachtelijke explosies in Antwerpen, ontploffingen in Berchem en Deurne

In Antwerpen hebben afgelopen nacht opnieuw twee explosies plaatsgevonden. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Rond 1 uur ’s nachts was er een ontploffing in Berchem, niet veel later in Deurne.

Zowel in de Deken De Winterstraat in Berchem als in de Van Lissumstraat in Deurne werd volgens de lokale krant een aanslag gepleegd. De getroffen woningen zouden van dezelfde criminele familie zijn die al meerdere keren eerder het doelwit van aanslagen was. Bij beide woningen raakte een deur beschadigd.

Wie de explosieven heeft geplaatst is nog niet duidelijk, de politie doet onderzoek. Op beide adressen stonden mobiele beveiligingscamera’s van de politie in de buurt. Op het adres in Berchem had in de nacht van 2 op 3 november ook al een explosie plaats, bij hetzelfde huis. Ook brandde begin augustus tegenover diezelfde woning nog een auto uit.