Drie jaar na Sanda Dia opnieuw student naar spoed bij doop

Enkele leden van studentenclub Zuid-Oost-Vlaamse zijn niet langer welkom aan de KU Leuven, nadat een doop bijna fataal afgelopen was voor een van hen. Dat zeggen de studenten zelf, volgens de universiteit loopt de tuchtprocedure nog.

De drie dagen durende doop vond plaats op 1 november 2021 in ­Oudenaarde. In de loop van het weekend verloor een van de studenten het bewustzijn. Hij werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daar bleek hij 5,14 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Die hoeveelheid kan dodelijk zijn.

Volgens Het Nieuwsblad moest de jongen gigantische hoeveel­heden sterkedrank drinken. Toen hij het bewustzijn verloor, brachten de anderen hem naar het ­ziekenhuis van Oudenaarde, op een boogscheut van het scouts­lokaal waar de doop plaatsvond. Studentenclub ZOV is ontstaan in Oudenaarde en verschillende (ex-)leden hebben banden met de plaatselijke scoutsgroep. ‘De student heeft het ternauwernood gehaald’, zei de Leuvense rector Luc Sels donderdagnamiddag aan de VRT.

Het parket van Oost-Vlaanderen opende een onderzoek, nadat ­iemand een brief over de doop naar universiteit gestuurd had. Het ­gerecht probeerde na te gaan of er strafbare feiten gepleegd zijn. Na verschillende verhoren werd het strafonderzoek wegens onvoldoende bewijs vorige maand zonder gevolg afgehandeld.

Doopcharter

Maar de KU Leuven startte wel een tuchtprocedure. ZOV had in 2021, het jaar van de feiten, het Leuvense doopcharter niet getekend. Een jaar later zou ze dat wel doen. De club is een onafhankelijke vereniging en kan door de universiteit niets worden opgelegd. ‘Maar dat kunnen we bij de deelnemende studenten wel doen. Elke student die zich inschrijft aan de KU Leuven, verklaart zich akkoord met het tuchtreglement.’

Enkele leden van de studentenclub lieten donderdagavond weten dat ze hun studies niet mogen ­verderzetten aan de KU Leuven. Onder meer de preses zou niet ­langer welkom zijn. In totaal zijn dertien studenten betrokken bij de tuchtprocedure. Wie van hen ­geschorst wordt en welke sanctie de anderen krijgen, moet nog blijken. Volgens de universiteit kunnen de studenten de inhoud van de straffen niet meedelen zolang die niet definitief is. De studenten hebben nog tot vrijdag om beroep aan te tekenen. In een boodschap aan de pers laat hun raadsman, Jan Temmerman, weten dat de studenten de sancties ‘accepteren’ en hun spijt uitdrukken. ‘We zijn er ons van bewust dat het niet zover had mogen komen. Dit was een falen tegenover onze leden, onze ouders en de universiteit, en dat spijt ons.’

Mannenclubje

‘Dit voorval raakt ons diep en roept bij velen herinneringen op aan de zaak-Reuzegom en de dood van Sanda Dia’, zegt Sels. De twintig­jarige Dia kwam in 2018 om het ­leven na een extreme doop van ­studentenclub Reuzegom.

Volgens Sels zijn er wel meer gelijkenissen tussen de zaak-Sanda Dia en de zaak-ZOV. De ­studenten moesten voedsel ‘die naam niet waardig’ eten en er was sprake van buitensporig alcoholmisbruik.

ZOV heeft slechts een twintigtal leden. Het zijn allemaal mannen, afkomstig uit de regio Aalst-Oudenaarde-Dendermonde. Het is een kleine, zeer lokale studentenclub met een elitaire achtergrond. Voormalig minister Pieter De Crem was er ooit lid van en met oprichters als ex-Deloitte-partner Leo Van Steenberge en textieltelg Jean-Baptiste Santens is er geen twijfel over een roemrijke stamboom. Hun stamcafé, In den Boule, is ook het favoriete café van die andere befaamde studentenclub, Reuzegom.

In 2019 kon een journalist van De Standaard de dooppraktijken van de Zoffers gadeslaan. Urenlang moesten de schachten op hun knieën op straat zitten in de stromende regen – ‘afgeblaft door clubgenoten die af en toe een strafpint in hen goten’. Toen een van hen uiteindelijk toch mocht rechtstaan, viel hij meteen om van de drank.

Geen psychopaten

In een reportage van de krant De Tijd, uit april 2022, een jaar na de feiten, zei een van de leden dat ze hun doop juist niet te bont maken. ‘Bij ons is de doop eerder een spel en niet uitgesproken zwaar’, liet Edmond Van Steenberge, de zoon van de stichter van de club, toen ­optekenen. ‘We proberen de juiste profielen aan te trekken, en dat zijn geen psychopaten die goed kunnen drinken.’