Teambuilding Open VLD en MR afgelast wegens te veel ruzie

Het komt voor in de beste families. Een gezamenlijk etentje met de Open VLD- en MR-kamerfractie gaat niet door. De Vlamingen hebben het even gehad met hun ‘deloyale’ Franstalige collega’s.

Naar liberale normen is La Maison du Luxembourg niet zo duur. Het restaurant in de Europawijk was voor volgende woensdag geboekt om de liberale Kamerfracties te ontvangen. De datum was niet te best gekozen. Om acht uur ’s avonds spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd. Officieel wordt dat graag – naast enkele afzeggingen – als reden aangehaald voor de gecancelde teambuilding.

Maar officieus, bevestigen Vlaamse bronnen een bericht in La Libre Belgique, hangt er te veel stof in de lucht. Dat dreigde het eten te verpesten. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert blies geërgerd de boel af.

Bij Open VLD liep de emmer der ergernissen over het gedrag van de MR-Kamerleden en voorzitter Georges-Louis Bouchez vol. Vorige week haalde Kamerlid Marie-Christine Marghem tijdens het vragenuurtje ongemeen hard uit naar premier Alexander De Croo. De voormalige minister van Energie, met een twijfelachtige reputatie, las de premier de les over de onderhandelingen met Engie. In de wandelgangen gooide ze er wat sneren bovenop.

Begin deze week overkwam Vincent Van Quickenborne hetzelfde. In de gezamenlijke Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Justitie hekelden Denis Ducarme en opnieuw Marghem het gedrag van de minister van Justitie naar aanleiding van de moord op een politieman. Open VLD-kringen vonden het ‘populistisch en intellectueel oneerlijk’.

Het hielp niet dat vicepremier David Clarinval, aangespoord door Bouchez, de begrotingsafspraken in vraag stelde met een pleidooi om de loonsverhoging voor de politie versneld door te voeren en de pensioenplannen uit te stellen.

Open VLD en MR verwijzen graag naar hun uitstekende onderlinge relaties, een unicum in het verscheurde België. De werkelijkheid is anders. Ze clashen niet voor het eerst. In het voorjaar 2021 had De Croo het gehad met Bouchez’ kritiek op het covidbeleid. In september bleef Lachaert weg op de MR- familiedag, omdat Bouchez de premier weer in vraag stelde.

Voor Open VLD kan er aan de persoon van De Croo duidelijk niet worden geraakt. Zeer tegen zijn gewoonte gaf Bouchez donderdag geen commentaar.