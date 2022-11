Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Achttien meter sfeer

De Grote Markt in Brussel baadt de komende weken opnieuw in de kerstsfeer, want de traditionele enorme kerstboom van Winterpret is deze ochtend in de vroege uurtjes aangekomen en rechtgezet (zie video bovenaan). De achttien meter hoge spar werd woensdag gekapt in het dorp Raeren in de provincie Luik. Niet dat lengte er toe doet natuurlijk. ‘Het is zover. Met de komst van de traditionele kerstboom worden de feestdagen in Brussel officieel ingeluid’, reageren Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en schepen van Grote Evenementen en Toerisme Delphine Houba (PS) bij het persagentschap Belga.

Kaarsrecht in het gat

Nog volgens Belga arriveerde de ‘imposante’ spar omstreeks zes uur ’s ochtends, waarna hij met een kraan ‘vakkundig opgehesen werd vanop een oplegger, om dan kaarsrecht in het daartoe bestemde gat te schuiven’. Volgens bronnen dichtbij het dossier heeft de spar van de soort Nordmann ‘een mooie volle kegelvorm en is ongeveer veertig jaar oud’. De boom werd gevonden in een tuin van een familie in het Luikse Raeren. Na vele jaren werd de spar iets te overheersend voor het huis, waardoor hij te veel licht wegnam voor de bewoners. De eigenaars besloten om de reus aan de stad Brussel te geven.

Champagnekleurige ballen

In de komende dagen, op 18 en 19 november, wordt de kerstboom versierd met zeshonderd ‘champagnekleurige ballen’ en twee kilometer aan slingers met ledlampjes. Op 25 november om 18 uur gaan de lichtjes een eerste keer aan voor de officiële opening van de 22e editie van Winterpret. Op de Grote Markt vindt bovendien dagelijks op meerdere tijdstippen een klank- en lichtshow plaats.

Aantasting van de eerbaarheid

De bevoegdheden van Schaarbeeks schepen Michel De Herde (Défi) worden hem binnenkort ontnomen. Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd door het kabinet van Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (Défi). De beslissing wordt genomen omdat De Herde sinds woensdag officieel beschuldigd wordt van de aantasting van de seksuele integriteit door een persoon die een gezagspositie heeft. Zijn partij Défi gaat de politicus ook schorsen uit zijn functies binnen en buiten de partij. De Herde is al enige tijd in ziekteverlof. In september raakte bekend dat een studente een klacht over verkrachting had ingediend tegen De Herde, die al een dertigtal jaar schepen in Schaarbeek is. Enkele maanden eerder was er ook al een klacht van schepen Sihame Haddioui (Ecolo). Zij beschuldigde haar collega ervan dat hij seksistische uitlatingen jegens haar had gedaan en haar eerbaarheid had aangerand tijdens een gemeenteraad in oktober 2021. De Herde heeft alle aantijgingen ontkend.