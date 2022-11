‘Onze gasten willen gewoon een normale jeugd voor hun kinderen, dat is toch universeel?’

‘Alle diensten lijken hen vergeten te zijn’, zegt Martine Colman (62) uit De Pinte als we vragen naar haar kijk op de solidariteitsgolf. Zeven maanden lang gaf ze onderdak aan een Oekraïens gezin van vijf, hoewel ze vier als maximum had aangegeven. Had Colman zelf geen actie ondernomen, dan was de situatie misschien onveranderd gebleven, zegt ze. ‘Maar dat ligt niet aan onze gasten. We hebben heel lang gezocht naar een betaalbare woonst in onze buurt, maar dat is niet gelukt.’