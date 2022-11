‘Plek vrij, klinkt mooi, maar alleen onderdak volstaat niet’, zegt Rose-Marie Simoens (76). Toen toenmalig staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) aan het begin van de oorlog de solidariteitscampagne #plekvrij lanceerde, hebben Simoens en haar echtgenoot Alex Degroote niet lang getwijfeld om hun huis open te stellen voor Oekraïners op de vlucht. Amper twee dagen nadat ze zich tegen haar zoon bereidwillig had getoond, belde hij met de vraag of ze een gezin konden opvangen. ‘Een goede vriend van hem had al een gezin in huis genomen. Zij vertelden dat er nog een vriendin van hen onderweg was. Twee dagen later waren ze bij ons.’