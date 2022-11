MrBeast steekt PewDiePie voorbij als populairste Youtubekanaal

MrBeast (24) heeft het grootste individuele Youtubekanaal. Met 112 miljoen abonnees steekt hij de Zweed PewDiePie (33) voorbij.

Zo’n tien jaar lang had PewDiePie, van wie de echte naam Felix Kjellberg is, het meest populaire account op Youtube. De Zweed raakte bekend door filmpjes te maken waarin hij commentaar gaf tijdens het spelen van videospelletjes. Sinds deze week heeft Kjellberg niet langer het meest populaire account. De nieuwe kampioen is de Amerikaan MrBeast.

Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson publiceerde in 2012 zijn eerste video, maar pas in 2017 begon hij aan populariteit te winnen. De filmpjes van MrBeast staan bekend om de grootst opgezette en spectaculaire acties. Zo liet hij honderden mensen Netflixserie Squid game naspelen om de winnaar bijna een half miljoen dollar te geven. Eerder dit jaar gaf hij ook een eiland en een privéjet weg.

Liefdadigheid

Naast stunts zet Donaldson ook in op liefdadigheid. Zo richtte hij vorig jaar het kanaal ‘Beast philanthropy’ op. Daarop verschijnen filmpjes waar de man onder meer huizen voor daklozen of waterputten laat bouwen.

Samen met Mark Rober, een andere Youtuber, richtte hij eveneens twee organisaties op die fondsen werven voor klimaatproblemen. Hij wil daarmee onder meer geld verzamelen om afval uit de rivieren en oceanen te laten vissen. Met het andere fonds wil hij bomen planten.

MrBeast heeft momenteel het grootste Youtube-kanaal dat draait rond een individu. Toch zijn er nog andere kanalen met meer abonnees. Zo heeft T-Series, een Indiaas muziekbedrijf, 229 miljoen abonnees.