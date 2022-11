Podcasttips | Hoe zat dat weer met die ‘tunnelroof’ in Antwerpen?

Theatermaker Bart Van Nuffelen raakte geïntrigeerd door de Antwerpse ‘tunnelroof’. De bankroof via een zelfgegraven tunnel is op zich al een podcast waard, maar voor Van Nuffelen is het nog maar het begin.

Vorige maand werd journalist Jef Poppelmonde vader. De beslissing om een kind op de wereld te zetten, ging bij hem gepaard met de nodige twijfels en overwegingen. Wat voor vader wil hij zijn? Kun je een goede ouder zijn en tegelijk werken, sporten en reizen? Of is het naïef om te denken dat je al die dingen kunt combineren? Zoals het een echte millennial betaamt, maakte hij er een podcast over. Na het verhaal van DS-journalist Samira over het thuisgevoel, hoor je in onze podcast Klaarwakker het verhaal van Jef.

Beluister ‘Klaarwakker’ >

Het gold lange tijd als een van de mysteries van de prehistorie: waarom is de neanderthaler uitgestorven en de homo sapiens niet? DNA-onderzoekers vermoeden dat seks er een en ander mee te maken heeft. Pieter Van Dooren vertelt in Bits & Atomen hoe de vork aan de steel zit.

Beluister ‘Bits & Atomen’ >

Welke lessen horen we te trekken uit de zaak-De Pauw? Foto: De Standaard

1. Hoe overleef je een mediastorm?

‘Zeg, hoe gaat dat dan na zo’n Weinsteinverhaal op een Vlaamse redactie? Is het dan van “hop, bel eens rond en hoor eens of dat hier ook gebeurt”?’ Als je op een redactie werkt, krijg je op café weleens zulke vragen van vrienden. Het genuanceerde antwoord gaf onze mediajournalist Valerie Droeven in de nieuwe podcast Na de storm. Haar werd inderdaad gevraagd om de sector door te lichten in de nasleep van het Weinsteinschandaal, maar dat wil niet zeggen dat de verhalen die ze te horen kreeg, zomaar in de krant verschenen.

De naam Bart De Pauw viel al snel toen ze haar contacten overliep, maar ze kon er pas over schrijven toen de populaire programmamaker effectief aan de deur werd gezet bij de VRT. Hoe dat komt en wat de gevolgen zijn als het gerecht de zaak overneemt, hoor je in de eerste aflevering van Na de storm, een nieuwe podcast van De Standaard en productiehuis De hofleveranciers.

De podcast brengt ook het verhaal van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, die de periode van het proces omschrijven als ‘hels’. ‘Je moet dat ondergaan, maar hoe onderga je een openbare vernedering? Daar bestaat geen boek voor’, zegt Cafmeyer. Toch is het niet de bedoeling van radiomaker Veerle Segers om de wonden opnieuw open te rijten. In de eerste plaats wil ze het gesprek op gang brengen over de essentie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen en wat je kunt doen als er grenzen overschreden worden. Of zoals ze het zelf verwoordde in deze krant:

‘Ik denk dat het proces aan het einde te veel begon te gelijken op een whodunit. Wie krijgt gelijk van de rechtbank: de vrouwen of Bart De Pauw? Het werd een heel particulier verhaal, terwijl het ­eigenlijk een verhaal is dat over ons allemaal gaat. Over of mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en over hoe we met elkaar omgaan.’

Beluister ‘Na de storm’ >

Een Vlaams pareltje van vertelkunst. Foto: VRT Max

2. De ‘tunnelroof’ is nog maar het begin

Op het DS Podcastfestival in Oostende interviewde ik podcastmaker Lucas Derycke (op de foto links). Hij verklapte toen dat hij samen met theatermaker Bart Van Nuffelen werkte aan een mozaïekvertelling met drie waargebeurde verhalen. Ze hebben gemeen dat ze allemaal op dezelfde straathoek in de Antwerpse Joodse wijk hebben plaatsgevonden.

De ‘tunnelroof’ doet misschien nog een belletje rinkelen: in 2019 werd een bank beroofd door een tunnel te graven. Maar wie herinnert zich nog dat op dezelfde plek 39 jaar eerder een joodse jeugdbeweging het slachtoffer werd van een granaataanslag? En dat er in 1942 een jongetje op het nippertje aan deportatie kon ontsnappen? Die verhalen worden in acht afleveringen aan elkaar geweven.

Op basis van de eerste drie afleveringen kan ik alvast zeggen dat dit mijn favoriete vertelling uit de najaarsworp van VRT Max is. De verhalen zijn indrukwekkend goed gevonden, maar Van Nuffelen laat zich bewust niet meeslepen. ‘Ik moet in dit verhaal proberen om wat belangrijk is, sensationeel te maken, en niet omgekeerd’, zegt hij letterlijk. Hij vertelt bevlogen, maar nooit opdringerig. Hetzelfde kan gezegd worden van Deryckes montage. Met lichte penseelstreken kleurt hij de woorden in, geholpen door het sfeervolle klankpalet van muzikant Tom Pintens.

Beluister De kunst van het verdwijnen via VRT Max >

Beluister De kunst van het verdwijnen >

(Foto door Karolina Maruszak)

Een nieuwe podcast van NRC vertelt in zes delen hoe Qatar het WK binnenhaalde. Foto: NRC

3. Hoe het voetbal in handen van de Golfstaten kwam

Is het WK er nu al één in mineur? Vlaamse WK-dorpen trekken er de stekker uit na tegenvallende ticketverkoop. Lusten we het voetbal niet zonder zomers terras? Of ligt het aan de Qatarese mensenrechtenkwestie? Iedereen is zich ervan bewust dat er een menselijk prijskaartje hangt aan de gloednieuwe stadia in de woestijnstaat. In een zesdelige reeks onderzoekt sportjournalist Joris Kooiman van de Nederlandse krant NRC hoe de oliestaat Qatar het WK heeft kunnen binnenhalen. Het is de apotheose van een machtsgreep die al jaren in de steigers stond. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de sport en zijn fans?

Beluister De coup van Qatar >

Heb je zelf nog een podcasttip? Laat het me weten via podcasttips@standaard.be.

Alle tips uit deze nieuwsbrief vind je in de podcastapp van De Standaard onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.