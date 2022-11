Twee Russen en een Oekraïner zijn verantwoordelijk voor de raketaanval op vlucht MH17, besliste een Nederlandse rechtbank zonet. De bekendste onder hen is ultranationalist Igor Girkin. De drie zijn bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De vraag is of ze daar ooit iets van uit zullen zitten.

De Rus Igor ‘Strelkov’ Girkin is verantwoordelijk voor het neerhalen van een Boeing 777 van Malaysia Airlines in 2014. Twee anderen, de Rus Sergei Doebinski en Oekraïner Leonid Ghartsjenko, zijn ook medeplichtig. Dat besliste een rechtbank in Den Haag zonet. De drie werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tegen de uitspraak kunnen ze in beroep gaan. Een vierde verdachte, Oleg Poelatov, is vrijgesproken.

De veroordeelden moeten ook een schadevergoeding van alles samen meer dan zestien miljoen euro betalen aan de nabestaanden.

Met dit vonnis is een belangrijke stap gezet in de gerechtelijke aanpak van een dossier met een enorme geopolitieke lading. Bij de raketaanval op MH17 kwamen 298 personen om het leven. De meesten onder hen (193 mensen) waren Nederlanders. Daarnaast lieten onder andere Maleisiërs, Australiërs, Indonesiërs en Britten het leven. Bij de ramp stierven ook zes Belgen. Het proces tegen de vier verdachten startte in maart 2020. Door de Russische invasie in Oekraïne begin dit jaar heeft de zaak alleen maar aan belang gewonnen.

• Lees ook: wie zijn de veroordeelden in het proces rond MH17?

MH17 vloog op 17 juli 2014 van Schiphol naar het Maleisische Kuala Lumpur. Het traject ging over Oost-Oekraïne, waar op dat moment Oekraïense separatisten een oorlog uitvochten om oostelijke gebieden af te scheuren van de rest van het land. Ze kregen daarbij de steun van Rusland, dat ook raketsystemen leverde. Met zo’n Buk-Telar werd MH17 uit de lucht geschoten.

Afwezig tijdens proces

De veroordeelden hebben niet zelf op de knop gedrukt om de raket af te vuren, maar waren nauw betrokken bij de oorlogsvoering en de inzet van de Buk-Telar. De Oekraïense Ghartsjenko moest het raketkonvooi mee begeleiden en beschermen. Girkin was als minister van Defensie van de zelfverklaarde Republiek Donetsk verantwoordelijk voor contacten met Moskou over het toezenden van materiaal en concrete steun, waaronder luchtafweergeschut met getrainde specialisten. De rechtbank acht hem medeplichtig aan het neerhalen van MH17 omdat hij wist dat er luchtafweer beschikbaar was en zou worden ingezet. Toen bleek dat de Buk-raket per ongeluk een burgertoestel had neergehaald, zette hij zich in om bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

Enkel Oleg Poelatov liet zich tijdens het proces vertegenwoordigen door advocaten, maar was net zoals de andere beklaagden nooit zelf aanwezig. Er liep tegen hen al een internationaal aanhoudingsbevel, deze veroordeling zal dat kracht bijzetten. De vraag blijft echter of een van de veroordeelden ooit (een deel van) zijn straf uit zal zitten. Zo lang ze niet worden opgepakt door een (pro-)westerse veiligheidsdienst, is die kans erg klein. Rusland levert geen onderdanen uit.

Het onderzoek naar andere verdachten in deze zaak, zoals de feitelijke uitvoerders of betrokkenheid van het Kremlin, loopt nog.