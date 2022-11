De Croo na kritiek op begroting: ‘Ik betreur de materiële vergissing’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) kwam in de Kamer onder vuur voor de begroting van staatssecretaris De Bleeker. ‘Dit soort fouten zijn te vermijden.’

‘Ik betreur dat er een materiële vergissing is gemaakt.’ Premier Alexander De Croo moest in de Kamer de kogels opvangen voor zijn partijgenote en staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker. Voorwerp van debat was de begroting van de federale regering voor het jaar 2023. De aanleiding is dat de regering een pessimistischere begroting had bezorgd aan de Kamer dan aan de Europese Commissie. Het begrotingstekort bedroeg 35 miljard euro in de cijfers die de staatssecretaris bezorgde aan de Kamer. In het rapport voor de Europese Commissie bedroeg dat tekort slechts 33,5 miljard euro.

Ging het nu om een tekort van 5,8 of 6,1 procent? Had België de Europese Commissie bewust een te rooskleurig plaatje geschetst? De Bleeker (Open VLD) verklaarde eerder deze week dat ze uit ‘voorzichtigheid’ ­onder meer de maximale kosten van een permanente btw-verlaging op gas en elektriciteit had ­ingeschreven in de tabellen – liefst 1,3 miljard euro. Uiteindelijk floot premier Alexander De Croo zijn eigen partijgenote terug. Het begroten van de btw-verlaging gebeurde voorbarig. Die zal ­immers pas ingaan in tandem met een nog in te voeren accijnshervorming, die het tekort dicht zou fietsen.

Oppositiepartij N-VA voerde aan dat niet De Bleeker schuld treft, integendeel: door haar voorzichtigere cijfers zou ze net een eerlijker beeld hebben geschetst van de Begroting. ‘Welke fout hebt u gemaakt, mevrouw De Bleeker?’, vroeg Jean-Marie Dedecker zich af. ‘U hebt de waarheid verteld.’ Leden van de oppositie hekelden ‘de slechtste begroting van de EU’.

Budgetneutraal?

Premier De Croo minimaliseerde het incident tot ‘een vergissing’. ‘De vergissing is dat men in de toelichting liet uitschijnen dat dit (de btw-verlaging, red.) een permanente maatregel zou zijn’, zei De Croo. ‘Maar iedereen weet goed dat dit tijdelijke steunmaatregelen zijn, die nodig zijn. Laat het duidelijk zijn: wanneer de crisis afneemt, stoppen deze tijdelijke steunmaatregelen.’

Daarmee gaf De Croo opnieuw aan dat het De Bleeker is die schuld treft: zij had moeten weten dat dit een tijdelijke maatregel betrof. ‘Dit soort fouten zijn te vermijden’, zei hij nog. ‘En we zullen er voor zorgen dat dit soort fouten niet meer gebeuren.’

De Croo hamerde erop dat als die 6 procent btw permanent wordt, die moet gecompenseerd worden door een verhoging van de accijnzen. ‘Er staat duidelijk dat dit een hervorming is die budgetneutraal moet zijn.’

Dat staat echter niet met die woorden in de teksten die door de ministerraad zijn goedgekeurd. Kamerlid Sander Loones (N-VA) nam dan ook geen vrede met die uitleg. Vanavond wordt De Bleeker zelf nog eens getest, in een speciaal bijeengeroepen zitting van de commissie Financiën.