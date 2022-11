Zwaardere straffen en meer nultolerantie voor geweld tegen politie

Na overleg met de politievakbonden kondigt de federale regering zwaardere straffen voor geweld tegen de politie aan en een uitbreiding van de nultolerantie.

Vorig weekend eisten de politievakbonden nog het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) na de aanval in Schaarbeek, waarbij een agent overleed en een gewond raakte. Donderdagmorgen zaten ze met hem en met premier Alexander De Croo (Open VLD) aan tafel om te bespreken wat kan gebeuren om het geweld tegen politiemensen tegen te gaan.

De federale regering engageerde zich daar om tegen het eind van de maand met een actieplan te komen. Op 28 november organiseren de politievakbonden een actiedag naar aanleiding van de aanval. Op diezelfde dag komt er nieuw overleg met de regering, waarbij die bijkomende maatregelen zal voorstellen.

‘We hebben de voorbije jaren veel stappen vooruitgezet in het bestrijden van politiegeweld, maar het werk is niet af’, zegt premier De Croo. In het nieuwe actieplan zal daarom – op vraag van de politievakbonden – weerspannigheid tegen politie ook opgenomen worden binnen de normen van de nultolerantie. Tot nu toe gold die alleen voor gevallen van slagen en verwondingen met minstens één dag werkonbekwaamheid als gevolg.

• ‘Onze politie verdient een betere bescherming’

‘Weerspannigheid klinkt minder erg dan geweld, maar leidt vaak tot arbeidsongeschiktheid en gekwetste mensen. Daar kunnen we bijkomende actie nemen en het is nu aan ons om dat concreet te maken’, reageert het kabinet-De Croo.

Strafwetboek

‘Daarnaast zal geweld tegen de politie nog zwaarder bestraft worden’, zegt minister Van Quickenborne. Die straffen moeten in het nieuwe strafwetboek komen dat in de maak is. Het is de bedoeling om die zwaardere straffen dan meteen in werking te doen treden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werkt ook nog aan een omzendbrief rond preventie van geweld tegen politie en ondersteuning van de slachtoffers. ‘Mijn boodschap is duidelijk: aan onze politiemensen wordt niet geraakt’, zegt ze.

De spanning tussen de regering en de politiebonden lijkt daarmee wat te bekoelen, maar is nog niet helemaal weg. ‘Het is een goed signaal dat we meer dan twee uur binnen zijn geweest. Er is veel uitgeklaard. Vanuit de regering zijn er een aantal signalen gegeven om het geweld tegen politie aan te pakken. Het valt nu af te wachten wat er uit de bus komt’, zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

‘Het is een goede zaak om verder in te zetten op de bestraffing van weerspannigheid. Maar het dossier is nog niet af en er kunnen nog zaken verbeterd worden’, vindt ook Carlo Medo van NSPV. ‘Voor alle duidelijkheid: het zijn inspanningsverbintenissen, dus concreet ligt er nog niets op tafel’, waarschuwt Vincent Houssin van VSOA Politie.