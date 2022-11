‘Antibioticaresistentie is in Europa even erg als griep, tuberculose en hiv/aids samen’

Ieder jaar sterven in Europa meer dan 35.000 mensen aan een infectie met een bacterie die bestand is tegen antibiotica, meldt het Europees gezondheidsinstituut ECDC. ‘Antibioticaresistentie is niet de volgende pandemie. Ze is al bezig.’

Hoe vaker mensen antibiotica krijgen of nemen, hoe beter bacteriën tegen de medicijnen bestand worden. Het is daarom slecht nieuws dat in de Europese ziekenhuizen almaar vaker antibiotica met een brede werking en groot risico op resistentie aan patiënten worden gegeven. Volgens een nieuw rapport van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) is in ziekenhuizen in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) het gebruik van zulke ‘breedspectrumantibiotica’ met 15 procent toegenomen tussen 2012 en 2021. Het gebruik van ‘reserve-antibiotica’, de allerlaatste redmiddelen als er niets anders meer helpt tegen een bacteriële infectie, is zelfs meer dan verdubbeld.

De gevolgen zijn navenant. Elk jaar sterven er in de EU/EER 35.000 patiënten – of bijna 100 per dag – omdat hun infecties, bijvoorbeeld bloedstroominfecties of hersenvliesontstekingen, niet behandeld kunnen worden. Antibioticaresistentie, klonk het op een persconferentie van ECDC donderdag, heeft daarmee in Europa ongeveer even grote gevolgen op het vlak van gezondheid als de griep, tuberculose en hiv/aids samen. ‘Antibioticaresistentie is niet de volgende pandemie. Ze is al bezig’, zei Dominique Monnet, die binnen ECDC het programma rond antibioticaresistentie leidt.

Schimmelinfecties

Het rapport van het ECDC vat in cijfers wat professor microbiologie Herman Goossens recent in deze krant zei: dat de coronapandemie het probleem van de antibioticaresistentie erger heeft gemaakt omdat op covidpatiënten op grote schaal antibiotica werd toegediend om te voorkomen dat ze boven op covid een bacteriële infectie zouden krijgen. En inderdaad, in de jaren van de pandemie is volgens het ECDC het gebruik toegenomen van de antibiotica die patiënten krijgen als ze op intensieve zorg liggen, samen met de resistentie tegen die antibiotica.

Naast antibioticaresistentie is het ECDC bezorgd over het oprukken van schimmelinfecties. Het aantal besmettingen met Candida auris, een schimmel die resistent kan zijn tegen meerdere antischimmelmiddelen, is tussen 2020 en 2021 bijna verdubbeld en ligt veel hoger dan in de jaren ervoor. De schimmel is gevaarlijk voor patiënten die ernstig ziek zijn en daarom in het ziekenhuis liggen, bijvoorbeeld covid-patiënten.