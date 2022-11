‘Zillion’ blijft knallen: 350.000 bezoekers in 3 weken

De Vlaamse film Zillion staat na drie weken nog altijd op 1 in de Vlaamse box office. Maar het record van Loft breken lijkt moeilijk.

De Vlaamse film Zillion doet vooral in Vlaanderen nog altijd de bioscopen vollopen. Na drie weken staat de film nog steeds op 1 in de Vlaamse box office. Daarmee doet de film het zelfs beter dan de Amerikaanse superheldenfilm Black panther 2, die voor de gehele Belgische box office wel op 1 uitkomt. De film van Robin Pront zit nu aan 350.000 bezoekers. Straf, maar niet van die aard om Loft van de troon te stoten als succesvolste Belgische film aller tijden. De film van Erik Van Looy haalde destijds 300.000 bezoekers in tien dagen – en strandde uiteindelijk net onder 1,2 miljoen bezoekers.

De kaap van 1 miljoen lijkt moeilijk te halen. Wel is Zillion nog altijd goed op weg naar een plek in de top 10 van succesvolste Belgische films ooit. Nummer 10, Max, haalde er in 1994 zo’n 643.000. Voor regisseur Robin Pront is het hoe dan ook een persoonlijk record. Zijn vorige Belgische film, D’Ardennen, haalde in 2015 zo’n 158.000 bezoekers. Die had Zillion al na een tiental dagen.

Comeback

Na jaren van slabakkende publiekscijfers voor Vlaamse films is het succes van Zillion opmerkelijk. Zes van de tien ultieme Belgische kaskrakers zijn van voor de jaren 2000. Het is zeven jaar geleden dat een film nog in de top 10 van succesvolste Belgische films ooit belandde, toen Jan Verheyen toesloeg met FC de kampioenen 2: Jubilee general. Dat soort cijfers haal je doorgaans vooral met familiefilms, zoals ook nummers 2 en 3 Koko Flanel en Hector. Dan verkoop je immers telkens een viertal tickets in plaats van twee, want de kinderen komen mee. In het geval van de Kampioenenfilms kun je zelfs op de grootouders rekenen.

Een familiefilm is Zillionniet bepaald. De film weet vooral een jong publiek aan te boren. Distributeur KFD meldt dat meer dan de helft van de bezoekers jonger dan 35 is. Het betreft dus mensen die het tijdperk van de discotheek Zillion nooit bewust hebben meegemaakt.