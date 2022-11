Voor het tweede jaar op rij heeft Simon Kofe een opmerkelijke toespraak gehouden op de klimaattop. De minister van Buitenlandse Zaken van Tuvalu, een eiland dat dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel, sprak de top in Sharm-el-Sheikh toe vanuit een digitale versie van de eilandstaat.

Vorig jaar sprak hij de klimaattop in Glasgow al toe terwijl hij in de zee stond.

Het is intussen de 27ste VN-klimaatconferentie. Maar wat is het nut eigenlijk van die toppen? Of leiden ze, zoals velen vaak denken, effectief tot niets? In onderstaande video blikken we even terug.