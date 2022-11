Concerttickets Taylor Swift gaan voor woekerprijzen in VS

In de Verenigde Staten wordt tot 76.000 dollar gevraagd voor tickets van Taylor Swift. De verkoop verloopt problematisch, en superfans lijken bevoordeeld te worden.

Tickets voor de Amerikaanse tournee van Taylor Swift worden op sites voor doorverkoop aangeboden voor meer dan 76.000 dollar. De groteske bedragen volgen nadat de officiële ticketverkoop was gebotst op tal van problemen – met vooral gefrustreerde fans tot gevolg.

Wie tickets wou kopen, moest eerst een uitnodiging krijgen voor de voorverkoop. Al snel ging het gerucht dat fans die al eerder stevig in de buidel hadden getast in de shop van de Amerikaanse zangeres, werden bevoordeeld. Als dat ertoe moest leiden dat de echte fans bediend zouden worden, was dat alvast niet gelukt. Het was verwarring troef en het gebrek aan transparantie leidde vooral tot gefrustreerde fans.

De Standaard heeft alvast weet van één persoon die vanuit België toegang kreeg tot de voorverkoop, zonder eerder grote uitgaven te doen in de Swift-shop. En dat terwijl ook tal van rabiate superfans niet voorbij de online wachtrij geraakten. Het systeem gaf aan dat er 2.000 wachtenden voor je waren, maar dat bleken er in werkelijkheid tienduizenden te zijn.

Monopolie

Van een Europese tournee van Swift is nog geen sprake, laat staan van een concert in ons land. In België worden de ticketprijzen ook anders beregeld. Er is geen dynamische prijszetting zoals in de VS, waar tickets bij hoge vraag plots hogere prijzen krijgen. Een doorverkoopsite als Ticketswap gaat woekerprijzen bovendien actief tegen: je kan er maximaal 20 procent meer vragen dan wat je er zelf voor neerlegde.

De ophef in de VS over de praktijken bij Ticketmaster was zo groot dat er reacties kwamen van leden van het Huis van Afgevaardigden. ‘Dagelijkse reminder dat Ticketmaster een monopolie heeft’, tweette de Democrate Alexandria Ocasio-Cortez. Sinds Ticketmaster in 2010 samensmolt met concertorganisator Live Nation krijgt het bedrijf kritiek op zijn prijszetting en praktijken die de consument schaden. In mei vroeg Democraat Bill Pascrell aan het Amerikaanse ministerie van Justitie om Live Nation, zoals het moederbedrijf heet, weer op te splitsen. ‘Break them up’, tweette Ocasio-Cortez.

Begin deze maand kondigde de Amerikaanse president Joe Biden aan om alvast iets te doen aan de administratiekosten die extra worden aangerekend. Bij Swift was er alvast bij sommigen sprake van 70 tot 100 dollar aan servicekosten, vertelde de New Yorkse Bonnie Gross aan The New York Times. ‘Maar voor welke service?’