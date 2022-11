KU Leuven start tuchtzaak tegen groep studenten na ‘risicovolle en onverantwoorde’ doop

De KU Leuven heeft een tuchtprocedure opgestart tegen dertien studenten na een ‘risicovolle en onverantwoorde’ studentendoop vorig jaar. Een van de studenten die deelnam aan de doop moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen, met een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed.

Het gaat om studenten uit de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaams. Het gerecht voerde eerst een opsporingsonderzoek, en na afloop daarvan, op 18 oktober 2022, startte de universiteit de tuchtprocedure.

’We tillen als universitaire gemeenschap zeer zwaar aan de feiten. Dit voorval raakt ons erg diep en roept bij velen van ons herinneringen op aan de zaak-Reuzegom en de dood van Sanda Dia. Een nieuw drama is gelukkig vermeden, maar slechts nipt’, zegt rector Luc Sels. ‘Een inspannend doopritueel met weinig slaap, geen voedzaam eten en veel alcohol bracht een van onze studenten in levensgevaar. Dat is iets waarvan we hoopten dat het nooit meer zou gebeuren. Het was een levensbedreigende situatie, waarvoor alle aanwezigen verantwoordelijk zijn. Hun gedrag is in strijd met het vernieuwde tuchtreglement en het doopcharter van de universiteit’, gaat hij verder.

Excessen

‘Dit had veel erger kunnen aflopen. Het doopcharter, overleg en bewustmaking blijven nodig, ook al weten we dat de overgrote meerderheid van onze studenten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zich respectvol gedragen. Maar de excessen moet een halt toegeroepen worden. Ik roep dan ook iedereen op om kritisch te zijn over hun ervaringen met dooprituelen en deze actief in overeenstemming te brengen met de fundamentele beginselen van menselijke waardigheid, welzijn en veiligheid.’