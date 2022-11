Opnieuw explosie in Wilrijk: woning beschadigd, politie pakt twee verdachten op

In Wilrijk heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een explosie plaatsgevonden. Een woning in de Klaproosstraat werd bestookt met een stuk vuurwerk. In de omgeving kon de politie een wagen met twee inzittenden onderscheppen.

De aanslag gebeurde rond 2 uur in de nacht van woensdag op donderdag. ‘In de Klaproosstraat is een explosief, vermoedelijk een stuk vuurwerk, richting een woning gegooid’, bevestigt Kristof Aerts van het Antwerps parket. ‘De federaal gerechtelijke politie (fgp) Antwerpen en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse. De schade aan de woning bleef beperkt.’

In de omgeving kon de politie een wagen met Nederlandse nummerplaten onderscheppen. ‘De twee inzittenden werden gearresteerd. Ze worden momenteel verhoord over hun mogelijke betrokkenheid bij de aanslag’, zegt Aerts.

Drugsmilieu

Volgens onze informatie is de getroffen woning in de Klaproosstraat de woonplaats van de zaakvoerder van het Wilrijkse eethuis Poké For You. Die zaak, op de hoek van de Sint-Bavostraat met de Schaliemolenstraat, werd eind vorige maand al eens geviseerd. Onbekenden gooiden drie molotovcocktails naar binnen, daarbij brandde het eethuis volledig uit. Een bewoner van de bovenliggende appartementen raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. De fgp startte toen een onderzoek waarbij een link met het criminele drugsmilieu onderzocht wordt.

Ook een link met de aanslag van dinsdagavond in de Sint-Bavostraat wordt onderzocht. De gevel van een appartementsgebouw werd daar beschoten, gevolgd door de ontploffing van een explosief. Een jong gezin dat op de gelijkvloers woonde kreeg toen twee kogels in de living. In één van de bovengelegen appartementen woont iemand met dezelfde achternaam als de pokebowl-zaakvoerder.

De aanslagen zouden volgens bronnen in het milieu te maken hebben met de broer van het slachtoffer. Die man zou een voor criminele organisaties interessante functie hebben op een drugsgevoelige containerterminal in de haven van Antwerpen.