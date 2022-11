Familiedrama in West-Vlaamse Waardamme: vader brengt dochtertjes van vijf en acht om het leven

In het West-Vlaamse Waardamme bij Oostkamp is woensdagavond een familiedrama gebeurd. Een vader bracht er zijn dochtertjes van vijf en acht jaar om het leven. Hij werd na een zoekactie opgepakt door de politie.

Het familiedrama gebeurde in de loop van woensdagavond in de Sijslostraat in Waardamme. Het gaat om het ouderlijk huis waar vader C., een dertiger, woont. Hij en zijn partner gingen enkele maanden geleden uit elkaar, maar dat gebeurde niet in de beste omstandigheden. De vrouw, de moeder van de kindjes, verliet daarna het huis.

De twee dochtertjes van vijf en acht jaar verbleven woensdagavond bij hun vader. Wat er precies gebeurde, moet nog onderzocht worden. In ieder geval werd het familiedrama woensdagavond ontdekt en kwam de politie massaal ter plaatse.

Na de vondst van de twee lichamen bleek de vader verdwenen te zijn. Er werd door de politie een zoekactie opgezet in de buurt waarbij de brandweer voor de nodige verlichting zorgde. Er werd van uitgegaan dat de man zich na de feiten van het leven wilde beroven. Na een zoekactie werd de man gevonden en meteen gearresteerd. De man wordt later verhoord over zijn motieven.

De beide meisjes gingen naar dezelfde school in Ruddervoorde. Hulpverleners zijn daar aanwezig om iedereen op school zo goed mogelijk op te vangen. Ook de moeder van de meisjes kreeg woensdagavond al bijstand van zorgteams.