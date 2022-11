Dag start zwaarbewolkt en met buien

Donderdagochtend is het zwaarbewolkt met regen of buien. Geleidelijk worden de opklaringen breder en nemen de buien wat af.

Het blijft stevig waaien met rukwinden tussen 60 en 70 kilometer per uur, en aan de kust tot 80-85 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden, meldt het KMI.

‘s Avonds zijn er vooral in het zuidoosten nog enkele buien mogelijk, maar dan wordt het overal droog met brede opklaringen. ‘s Nachts wordt het op veel plaatsen licht bewolkt tot helder. Ten zuiden van Samber en Maas ontstaan lage wolken, nevel en mist. Aan zee kunnen op het einde van de nacht de bewolking en de buienkans opnieuw toenemen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden.

Vrijdagochtend is het in de Ardennen grijs met lage wolken, nevel en mist. Elders is het wisselend bewolkt met buien. Geleidelijk krijgen ook de Ardennen dit wisselvallige weer. In de loop van de dag worden de opklaringen breder en neemt de buienactiviteit af. Maxima tussen 6 en 12 graden.

Zaterdag is het overwegend droog. In het noorden en het oosten is er kans op wat regen, met maxima tussen 5 en 10 graden. Zondag krijgen we regen en later nog buien. Het gaat weer stevig waaien bij maxima tussen 4 en 10 graden.