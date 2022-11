Seoul: Noord-Korea lanceert ‘ongeïdentificeerde ballistische raket’

Noord-Korea heeft een ‘ongeïdentificeerde ballistische raket’ gelanceerd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de laatste in een recordreeks van lanceringen in de afgelopen weken.

De raket kwam volgens Seoel terecht in de Japanse Zee. Noord-Korea vuurt sinds eind september opnieuw raketten af met een ongewoon hoge frequentie.

Pyongyang dreigt ermee zwaardere militaire acties te ondernemen als de Verenigde Staten oefeningen blijven houden in de regio. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken liet ook weten dat de top die de VS, Zuid-Korea en Japan onlangs belegden ertoe heeft geleid dat de situatie ‘nog onvoorspelbaarder’ is geworden.