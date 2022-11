Levenslang voor man die inreed op kerstparade Wisconsin

De man die vorig jaar op een kerststoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin, is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Dat heeft een rechter woensdag (lokale tijd) bepaald.

De rechter voegde aan de gegeven straf nog eens een symbolische 1.067 jaar toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was.

Darrell Brooks reed op 21 november 2021 met zijn auto door politiebarricades heen en reed daarna in op de jaarlijkse parade in de stad Waukesha. Zes deelnemers aan de optocht kwamen daarbij om en er vielen meer dan zestig gewonden. Onder de slachtoffers waren tientallen kinderen.

Het bloedbad trok internationaal veel aandacht. President Joe Biden sprak van een ‘afschuwelijke geweldsdaad’. Brooks werd vorige maand schuldig bevonden aan alle 76 aanklachten tegen hem. Hij houdt vol dat mentale problemen de oorzaak voor zijn daad waren.

De rechter richtte zich woensdag tijdens de strafbepaling tot de 40-jarige dader en zei volgens CNN tegen hem dat de zaak haar ‘s nachts heeft wakker gehouden: ‘U heeft absoluut geen spijt, wat u ook doet. U toont niemand medeleven. Meneer Brooks, niemand is veilig met u in de buurt’, verklaarde Jennifer Dorow. ‘U kunt psychische problemen hebben, een bipolaire stoornis of een jeugdtrauma, maar dat is niet de reden voor uw acties op 21 november 2021.’