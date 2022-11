Republikeinen behalen meerderheid in Huis van Afgevaardigden

De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald om een meerderheid te vormen in het Huis van Afgevaardigden. Dat melden Amerikaanse media woensdag (lokale tijd).

De Republikeinen hebben hiermee sowieso tot 2024 de macht om het beleid van president Joe Biden te blokkeren.

The New York Times spreekt van een ‘vertraagde maar verwachte uitkomst’, omdat er al gerekend werd op een overwinning van de Republikeinen in het Huis. De winst voor de partij is wel een stuk kleiner dan verwacht.

Bij de midterms op 8 november werden 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de zetels in de Senaat opnieuw verdeeld. Daarnaast werden in veel staten belangrijke gouverneursposten herverdeeld. Afgelopen weekend was al duidelijk dat de Democraten de controle in de Amerikaanse Senaat behouden.

Het tellen van de stemmen duurde op verschillende plaatsen lang, omdat de resultaten erg dicht bij elkaar lagen en er hertellingen nodig waren. Op dit moment zijn de uitslagen van zeven zetelraces nog niet binnen. Als die er zijn is duidelijk hoe groot het overwicht van de Republikeinen in het Huis zal zijn.