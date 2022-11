Vooruit zet militant uit partij na ‘franke’ podcast

Vooruit-militant Stijn Ledegen is uit de partij gezet nadat hij enkele omstreden uitspraken over ­homo’s had gedaan in de podcast ‘Franken Teut’.

Ledegen, die tot de islam bekeerd is, zei dat het oké is om die gevoelens te hebben, maar dat de daad zelf strafbaar is. ‘Een getrouwde man mag geen anale seks hebben met zijn vrouw, laat staan met een andere man.’

De uitspraken veroorzaakten heel wat ophef in Aalst. Vooruit zegt dat deze uitspraken haaks staan op de partij­visie. ‘Vooruit stopt dan ook met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap.’

De man zelf reageerde erg teleurgesteld. In een tweet zei hij dat het om een theologische discussie ging – niet om een persoonlijke mening.