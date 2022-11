Opmerkelijke video: Xi geeft Trudeau een uitbrander

Een diplomatiek incident: de Chinese president Xi Jinping geeft de Canadese president Justin Trudeau ervan langs in opmerkelijke videobeelden.

‘Alles wat wij bespraken werd gelekt naar de kranten. Dat is niet gepast en het is niet hoe onze conversatie werd gevoerd.’ Met die niet mis te verstane woorden gaf de Chinese president Xi Jinping vlakaf zijn kritiek aan de Canadese president Justin Trudeau. Het informele gesprek tussen beide presidenten vond plaats in de coulissen van de G20-top in Bali, tussen de officiële events door. Het lijkt erop dat Xi nog een eitje te pellen had met Trudeau. ‘Als er eerlijkheid is aan uw zijde, kunnen we communiceren met wederzijds respect’, zei Xi nog, die bijgestaan werd door een tolk. ‘Indien niet, weet ik niet zeker hoe dat moet aflopen.’

Een video van het gesprek ging viraal op Twitter nadat die werd gepost door een journaliste van de Canadese nieuwszender CTV. De video geeft een zeldzaam beeld van hoe de Chinese president omgaat met andere wereldleiders. Dat presidenten face to face zo’n vranke discussie aangaan, zie je ook zelden of nooit - laat staan een discussie waarin de ene de andere verwijt te lekken uit vertrouwelijke gesprekken.

Trudeau onderbrak Xi om hem van antwoord te dienen: ‘In Canada geloven we in vrije, open en vranke dialoog, en die zullen we blijven voeren. We blijven kijken hoe we constructief kunnen samenwerken, maar er zullen altijd dingen blijven waarover we het oneens zien.’

Daarop sloot Xi het gesprek kort af: ‘Laten we eerst de voorwaarden daarvoor scheppen.’ Ten slotte volgde er nog een handdruk. Op sociale media wordt er gespot met de manier waarop Trudeau lijkt af te druipen.

Chinees-Canadese spanningen

Met het verwijt over gelekte informatie doelt Xi op het officiële gesprek dat hij met Trudeau dinsdag had op de G20-top. Na die meeting had de Canadese krant National post op basis van een regeringsbron geschreven dat Trudeau ‘ernstige bezorgdheden’ had geuit bij Xi over beschuldigingen van Chinese inmenging in Canada’s binnenlandse zaken. Eerder was namelijk gebleken dat de Canadese staatsveiligheid vermoedens had van Chinese betrokkenheid in de Canadese verkiezingen van 2019.

De relaties tussen Canada en China zijn bekoeld sinds 2018, na de arrestatie op de luchthaven van Vancouver van de Chinese burger Meng Wanzhou, op vraag van de VS. Zij is topvrouw van technologiebedrijf Huawei, dat werd opgericht door haar vader. Kort na haar arrestatie werden de Canadezen Michael Kovrig en Michael Spavor in China opgepakt en veroordeeld voor spionage. De twee Canadezen werden vrijgelaten kort na de vrijlating van Wanzhou, ook al ontkende Peking enige connectie tussen beide situaties.