Wouter Beke biedt eigen schilderijen aan: ‘In ruil blijven ze van de echte kunst af’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Officieel lid

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), RTBF-journaliste in een vorig leven, heeft zich eindelijk een partijkaart aangeschaft. MR-partijvoorzitter George-Louis Bouchez reageert opgetogen: nu zijn ze in Oekraïne zeker dat ze dat wel degelijk politica is en geen ongelukkige spionne van het Russische regime.

‘Tegelwippen’

Beton, kiezels of tegels: ze moeten allemaal op de schop om meer groene ruimtes te creëren en het landschap te ontharden. Nederland lanceerde daarom een kampioenschap ‘tegelwippen’, waarbij de deelnemers om ter grootste oppervlaktes ‘ont-tegelen’. Elke oprit, voortuin of betonnen koer telt. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) lanceerde dinsdag een Vlaamse tegenhanger. ‘Wip een kleine tegel voor de mens, maar een betonnen woestijn voor de mensheid’, klinkt het.

Zelfinzicht

Ook nieuw: een soort mecenaat – én zeldzaam zelfinzicht – van ex-minister Wouter Beke (CD&V), die zijn eigen verfsels aanbiedt aan klimaatactivisten. Een mooie deal, vindt hij: ‘In ruil blijven ze van de echte kunst af’. Gustav Klimt, het laatste slachtoffer van de activisten, is hem alvast dankbaar.

Opnieuw een kunstwerk (dit keer Dood en Leven van Gustav Klimt) door klimaatactivisten beklad. Een constructief voorstel aan hen: ik bied hen enkele werkjes aan die ze mogen bekladden zoveel als ze willen. In ruil blijven ze van de echte kunst af. Wat denken jullie hiervan? 😉 pic.twitter.com/p8jDVXyhor — Wouter Beke (@wbeke) November 16, 2022

Rode Duivels

‘It’s devil time!’ Geen uitspraak die je verwacht van Koning Filip, maar vandaag is hij de ster in een nieuw filmpje waarin hij de Rode Duivels uitwuift voor hun vertrek naar het WK in Qatar.

Voor de gelegenheid is hij bondscoach: ‘Volgens het boekje moet je hier staan, Kevin’, luidt het. ‘Plus vite, iets sneller!’ Een tattoo op zijn pols, ‘Belgium 2022’, kan de goedkeuring wegdragen van de trainers.

De vorst geniet zichtbaar van zijn nieuwe uitdaging.