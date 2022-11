Agentschap Opgroeien en topvrouw opnieuw onder vuur

Het agentschap Opgroeien roept nog altijd te traag het voorzorgsprincipe in om probleemcrèches te sluiten. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) erkent het probleem. De sluiting van ’t Bengeltje had sneller gekund, vindt ze.

‘Opnieuw is er te laat ingegrepen. Tien jaar lang kreeg het agentschap Opgroeien klachten over ’t (B)engeltje. De crèche mocht zelfs nog uitbreiden. Hoe kan dit nog?’, vroeg Freya Saeys (Open VLD) zich af in het Vlaams Parlement.

Ook daar kwam de gedwongen sluiting van de crèches ’t Bengeltje (Oudenaarde) en Mippie en Moppie (Keerbergen) ter sprake. Na de dood van een baby in de Gentse crèche ’t Sloeberhuisje had een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement 75 aanbevelingen voor het beleid opgeleverd. ‘De onderzoekscommissie vroeg dringend in te grijpen om het vertrouwen in het agentschap Opgroeien te herstellen’, zei Saeys. ‘Topvrouw Katrien Verhegge kreeg twee crisismanagers naast zich en is verantwoordelijk voor de handhaving. De maatregel bracht dus geen zoden aan de dijk.’

• Al tien jaar regende het klachten over ’t (B)engeltje

‘Hoe zeker zijn we dat we hier volgende week niet opnieuw staan met nieuwe krantenartikels over kinderopvang waar iets van geweten was, maar waar nu pas wordt opgetreden?’, vroeg Koen Daniëls van coalitiepartner N-VA zich af. Volgens hem straalt elk extra incident negatief af op de sector waarin ‘velen wel goed werk leveren’.

Ook Ilse Malfroot (Vlaams Belang) en Hannes Anaf (Vooruit) gaven aan dat het vertrouwen in de top van Opgroeien weg is. Om het ontslag van topvrouw Katrien Verhegge vroeg evenwel niemand. Eerst wordt de evaluatie afgewacht die van Verhegge momenteel wordt gemaakt. Het resultaat van die oefening is voor ‘binnenkort’, zei minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

Beslissing sleepte maanden aan

Katrien Verhegge. Foto: BART DEWAELE

De minister gaf ook details over het optreden van het agentschap bij ’t (B)engeltje, nadat het parket een strafonderzoek begin dit jaar had stopgezet. De uitbater bracht Opgroeien daarvan in maart op de hoogte. ‘Maar het agentschap was er niet gerust in en besliste op 16 juli tot opheffing bij dringende noodzakelijkheid’, zei Crevits. ‘De advocaat kwam tussen om het hoorrecht af te dwingen. Dan vonden besprekingen plaats en in juli vroeg het agentschap een risico-inschatting bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Dat advies kwam er op 10 november. Op 11 november is de vergunning opgeheven.’

Crevits sprak over een ‘onvoorstelbare juridisering’ en de nood om voldoende sterke aanwijzingen te hebben om actie te ondernemen. ‘Maar het is een straf dossier. Kon het voorzorgsbeginsel hier beter toegepast worden? Ik vind van wel. Het duurde te lang.’

De kritiek bleef komen: ‘Het voorzorgsprincipe zou toch leidend zijn? Als het niet zeker is dat kinderen veilig zijn, zou toch onmiddellijk worden ingegrepen? Dat is elders gebeurd, maar hier niet’, zei Hannelore Goeman (Vooruit) nog.

Katrien Schryvers (CD&V) sprak over de noodzaak voor ‘een nieuwe screening’ van alle probleemdossiers die deze zomer nochtans al eens gescreend waren. Verschillende partijen vroegen op zeer korte termijn om een lijst van de probleemcrèches.

IT-probleem leidde tot ‘wit blad’

Crevits kwam ook terug op het incident waarbij ouders vroegen of de crèche in Oudenaarde ook vroeger al problemen had gekend, waarbij ze – ten onrechte – een negatief antwoord kregen. Volgens de minister is de opvang midden vorig jaar van rechtsvorm veranderd: ‘De voorziening krijgt dan een nieuw nummer in het systeem, zonder koppeling aan de vorige locatie.’ Waardoor het blad met eventuele problemen maagdelijk wit oogde. Software-aanpassingen zouden dat probleem binnenkort moeten verhelpen.

Oppositiepartijen Groen, PVDA en Vooruit wezen ook op de jarenlange besparingen in de sector. ‘Dit is de verantwoordelijkheid van deze regering. De budgetten zijn fors te laag. Dat deze zaken naar boven blijven komen, toont dat er een gebrek is aan urgentie en ambitie’, zei Elisabeth Meuleman (Groen) nog.

Crevits repliceerde dat volop wordt gewerkt aan een actieplan kinderopvang, met onder andere minder kinderen per begeleider. Onder meer Vooruit en de PVDA vonden het allemaal te traag en te vaag, en vroegen snel tastbare cijfers.