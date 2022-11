Nieuwe beschuldigingen tegen Kevin Spacey

Hollywoodacteur Kevin Spacey is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik in het Verenigd Koninkrijk.

Acteur Kevin Spacey (63) wordt in het Verenigd Koninkrijk opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Het zou gaan om zeven verschillende feiten van seksueel misbruik bij één persoon, in de periode 2001-2004. Spacey wordt beschuldigd van het dwingen van die persoon tot ‘seks zonder wederzijdse toestemming’. Er is ook sprake van drie gevallen van onfatsoenlijk gedrag en drie gevallen van seksuele aanranding. Over een maand zou hij een eerste keer voor een rechtbank moeten verschijnen in Londen.

In juni volgend jaar heeft hij nog een andere afspraak met de rechtbank. Dan moet hij zich verantwoorden in nog een andere zaak van seksueel misbruik. In die zaak gaat het om vier aanrandingen bij drie verschillende mannen. Die feiten deden zich voor tussen 2005 en 2013, toen Spacey directeur was van het Old Vic-theater in Londen. Eerder pleitte hij daarvoor onschuldig.

Op 22 oktober werd de acteur wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken in een zaak van geweldpleging voor een rechtbank in New York. De acteur Anthony Rapp beschuldigde Spacey ervan hem op een feestje in 1986, toen Rapp 14 was, te hebben opgetild en op hem te zijn geklommen. Rapp ontsnapte. Zijn getuigenis leidde tot andere ­beschuldi­gingen van grensoverschrijdend gedrag tegen de tweevoudige ­Oscarwinnaar en ster van de serie House of cards.