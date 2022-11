Toekomstig president Lula op klimaattop: ‘Brazilië is terug’

Met zijn speech op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh brengt toekomstig president Luiz Inácio Lula da Silva zijn land terug in de club met landen die de klimaatopwarming willen aanpakken. ‘Klimaat wordt een van de prioriteiten van de volgende Braziliaanse regering.’

‘We moeten onze nationale belangen kunnen overstijgen om hedendaagse uitdagingen aan te kunnen.’ Lula had een duidelijke boodschap tijdens zijn speech op COP27: Brazilië is niet langer een stoorzender, maar een koploper in de strijd tegen klimaatopwarming.

Om de klimaatopwarming aan te pakken, lanceerde Lula enkele voorstellen. Hij toonde zich voorstander van financiële transfers richting landen die als eerste de gevolgen van klimaatveranderingen moeten ondergaan. Ook de structuren binnen de VN-Veiligheidsraad moeten op de schop om de klimaatcrisis accuraat het hoofd te bieden. ‘Ik begrijp niet waarom de winnaars van de Tweede Wereldoorlog nog steeds de wereldpolitiek bepalen. De tijden zijn veranderd. Andere werelddelen willen inspraak.’

• Wie betaalt de weg uit de ‘klimaathel’?

Dergelijk buitenlands beleid loopt parallel met een afgestemd binnenlands beleid. Het Amazonewoud, dat grotendeels op Braziliaans grondgebied ligt, speelt daarbij een glansrol. ‘Ik wil ontbossing aanpakken’, meent Lula. De klimaattop van 2025 moet daarom in het Amazonewoud doorgaan, vindt hij. ‘Klimaat wordt een van de prioriteiten van de volgende Braziliaanse regering.’

Lift in privéjet

Met zijn verklaringen geeft Lula zijn ‘fans’ wat ze willen. Zijn speech was een van de toespraken waar het meest werd naar uitgekeken op deze klimaattop. De toekomstige president werd bijna als een rockster onthaald in Sharm El-Sheik, uren voor zijn entree stonden ‘fans’ hem al op te wachten met spandoeken en gezangen. Toen hij het spreekgestoelte wilde betreden, was het koppenlopen in de zaal. Dat leidde zelfs tot een kleine vertraging.

Lula kreeg nochtans wat kritiek omdat hij naar Sharm-el-Sheikh was gereisd met een privéjet. Dat vliegtuig behoort toe aan een zakenman uit de gezondheidsindustrie, José Seripieri Junior, die zelf ook naar Egypte reisde. Lula, die nog geen toegang heeft tot de staatsvliegtuigen, zou dus een lift hebben gekregen.

Maar voor wie zich zorgen maakt om de klimaatopwarming, is de komst van Lula niettemin een verademing. Onder voorganger Jaïr Bolsonaro, die nog tot nieuwjaar president is, bereikte de ontbossing de hoogste piek in dertien jaar. Het Amazonewoud mocht van hem gerust gekapt worden als dat de economie ten goede kwam. Wie dat anders zag, werd uitgescholden voor ‘kolonisator’. Vooral westerse leiders maanden de Brazilianen aan om ’s werelds ‘groene long’ te sparen.