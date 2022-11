Musk dwingt personeel Twitter tot ‘hardcore’ werkstijl

Hardcore gaan of ontslag nemen: het personeel van Twitter wordt gedwongen om een verbintenis te ondertekenen, waarmee het instemt met werkweken tot 80 uur. ‘Alleen uitzonderlijke prestaties kunnen een voldoende opleveren.’

Thuiswerken wordt zo goed als afgevoerd, werkweken kunnen 80 uur duren en personeel krijgt minder voordelen: dat zijn maar enkele van de regels die Elon Musk invoerde bij Twitter, dat hij drie weken geleden kocht. Wie de nieuwe arbeidsomstandigheden niet lust, kan opstappen. Dat liet Musk weten in een e-mail aan het personeel, zo schrijft The Washington Post. Personeelsleden krijgen een dag de tijd om een online formulier in te vullen: ofwel slikken ze de nieuwe stijl, ofwel aanvaarden ze een ontslagvergoeding van 3 maanden.

Die nieuwe stijl zal ‘extreem hardcore’ zijn, aldus Musk in de e-mail, met lange dagen en hoge werkdruk. ‘Alleen uitzonderlijke prestaties kunnen een voldoende opleveren.’

Die moeilijke boodschap geeft Musk niet lang nadat hij zowat de helft van het personeel heeft ontslagen. Zowat het hele topmanagement moest opstappen. Bij het overblijvende personeel heerste al veel ongenoegen. Musk waarschuwde dat Twitter mag vrezen voor een faillissement als zijn aankoop ter waarde van 44 miljard euro niet snel begint op te brengen.

Ondertussen in de rechtbank

De opmerkelijke nieuwe regels van Musk komen er op een moment dat hij zelf voor de rechter moet verschijnen. De miljardair nam vandaag zijn verdediging op in een rechtbank in Delaware in de Verenigde Staten. Een aandeelhouder van zijn autobedrijf Tesla heeft hem voor de rechter gedaagd omdat hij zich als ceo een volgens hen te riant optiepakket had toebedeeld.

Richard Tornetta voert aan dat Musk die gunstige verloning kreeg zonder zelfs maar voltijds te moeten werken voor Tesla. Hij hield zich onder meer bezig met de raketten van SpaceX. Ondertussen heeft Musk zijn aandacht volledig verlegd naar Twitter, gaf hij toe in de rechtbank. ‘In tijden van crisis gaat de aandacht naar waar de crisis is’, zo zei hij. Musk en de leiding van Tesla voeren aan dat onder zijn bestuur de waarde van de aandelen vertienvoudigd is.