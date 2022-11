Even opschudding tijdens de training van de Rode Duivels in Koeweit. Een fan bestormde het veld in de hoop om een handtekening van Kevin De Bruyne te bemachtigen. Assistent Thomas Vermaelen onderschepte hem. De training kon daarna ongestoord verdergaan.

De Rode Duivels zijn niet enkel in ons land erg populair. Ook in Koeweit worden onze landgenoten op handen gedragen. Bij de eerste training van de Duivels in het Midden-Oosten kwamen alvast enkele toeschouwers opdagen om een glimp op te vangen van de voetballers.

Een van hen wou meer dan een selfie bemachtigen. De man, die een shirt van Kevin De Bruyne droeg en fan is van Manchester City, wou koste wat het kost een handtekening bemachtigen van zijn idool en stormde daarom het veld op tijdens de training.

Tot bij De Bruyne geraken, lukte niet. Thomas Vermaelen liet zien dat hij nog steeds een erg goede verdediger is en maaide de fan neer. Achteraf wist de man toch nog een handtekening te bemachtigen. Niet van Kevin De Bruyne. Assistent Thierry Henry maakte de dag van de fan toch nog goed door zijn handtekening op het shirt te zetten.